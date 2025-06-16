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Государственный советник Ерлан Карин представил коллективу Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) нового директора Жандоса Шаймарданова, который был назначен распоряжением Главы государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

Далее Госсоветник обозначил перед руководством института ключевые задачи по подготовке качественных аналитических материалов, совершенствованию методологии исследований, развитию новых направлений и укреплению взаимодействия с другими аналитическими структурами.