Госсоветник представил коллективу КИСИ нового директора
119
Ерлан Карин поблагодарил прежнего директора КИСИ Еркина Тукумова за проделанную работу
Государственный советник Ерлан Карин представил коллективу Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) нового директора Жандоса Шаймарданова, который был назначен распоряжением Главы государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz
Далее Госсоветник обозначил перед руководством института ключевые задачи по подготовке качественных аналитических материалов, совершенствованию методологии исследований, развитию новых направлений и укреплению взаимодействия с другими аналитическими структурами.