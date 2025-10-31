Государственный советник – Председатель Национальной комиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Ерлан Карин выступил на 43-й сессии Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, проходящей в Самарканде (Республика Узбекистан), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Государственный советник в своем выступлении напомнил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал к формированию нового глобального консенсуса на основе доверия, открытости, ответственности и справедливости. В этой связи он отметил возрастающую значимость ЮНЕСКО и призвал укреплять сотрудничество с Исламской организацией образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

– ЮНЕСКО и ИСЕСКО разделяют общие цели. Укрепление сотрудничества между ними позволит повысить их позитивное влияние и построить подлинное партнёрство между культурами. Мы убеждены, что только совместные усилия способны сохранить всё богатство и разнообразие нашего общего культурного наследия. Вместе мы можем построить более справедливый, разумный и доброжелательный мир, – сказал Ерлан Карин.

Основной темой в выступлении стали новые шаги по дальнейшей модернизации Казахстана, озвученные Главой государства в Послании-2025. В первую очередь, это масштабная цифровизация и повсеместное применение искусственного интеллекта в различных отраслях экономики. Тем самым Казахстан заявляет о себе в будущем как о технологически развитой нации.

– Казахстан фактически – одна из первых стран в мире, которая принимает такие комплексные и системные решения по форсированному внедрению инструментов цифровизации и искусственного интеллекта. Президентом Казахстана цифровая трансформация и внедрение новых технологий сформулирована как новая национальная идея, – отметил Ерлан Карин.

В этой связи Госсоветник поприветствовал ведущую роль ЮНЕСКО в области формирования этики искусственного интеллекта, а также проинформировал о проведении в Казахстане исследования по этике и развитию ИИ в соответствии с методологией ЮНЕСКО (RAM).

Отдельно Ерлан Карин рассказал о целях и характере объявленного в Послании процесса политической модернизации, предусматривающего переход к однопалатному Парламенту, его формированию по пропорциональной системе.

– Цель парламентской реформы в Казахстане заключается в укреплении институциональной основы политической системы. В результате усилится роль и участие партий в общественно-политических процессах. В целом, реформа Парламента является очередным этапом политической трансформации в Казахстане, – подчеркнул госсоветник.

В Генеральной конференции принимают участие делегации из 193 государств – членов Организации, в том числе главы правительств, министры, ученые и деятели культуры, дипломаты и эксперты.