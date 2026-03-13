В рамках декады Наурызнама в Алматинской области проходит ряд мероприятий, цель которых – популяризация народных обычаев и обрядов

Встречать Наурыз полагается в чистоте: ежегодно в преддверии праздника весны жители региона наводят порядок на улицах, во дворах, парках и скверах. Не стал исключением и нынешний год: акция по благоустройству территорий охватила все города и села Алматинской области.

Повсюду появляются зеленые аллеи и новые парковые зоны. Массовые субботники сопровождаются церемониями очистки родников – «Бұлақтың көзін ашу рәсімі». С этим ритуалом тесно связан и другой обряд – «Наурыз тал отырғызу».

– Отрадно, что праздник весеннего обновления мы встречаем посадкой зеленых насаждений, – говорит председатель Совета ветеранов города Конаева Амангельды Беспаев. – С незапамятных времен казахи бережно относились к воде как источнику всего живого на земле. И особенно важно очищать от мусора ручьи в дни пробуждения природы после долгой и холодной зимы. Призываю молодежь внести вклад в дело озеленения родного края. Конаев должен стать одним из красивейших, чистых и зеленых городов страны.

По словам известной общественницы Асылы Осман, пришедший из глубины веков Наурыз олицетворяет неразрывную связь времен. Это не просто символ восточного Нового года, это прежде всего вестник мира, добра и согласия. Важно дорожить достигнутым, сохранять духовное единство.

– В былые времена приход весны праздновали только в маленьких аулах и то негласно, – вспоминает Асылы Алиевна. – Люди тайком ходили друг к другу в гости, готовили наурыз-коже. О массовых гуляньях речи, конечно, не шло. Поэтому мы безмерно рады возвращению к истокам и каждый год с большим размахом отмечаем Наурыз. Этот праздник олицетворяет собой не только пробуждение природы после долгой зимней спячки, но и такие незыблемые духовные ценности, как благотворительность, милосердие.

Ну и какой же праздник без демонстрации красивых народных обычаев? На днях в историко-культурном центре «Атамекен» села Шамалган состоялась акция «Халқымның салт-дәстүрі», гос­тям которой показали обряды беташар, шашу, бесікке салу (укладывание ребенка в колыбель) и тұсау кесу (разрезание пут годовалому малышу). Местные ремесленники устроили здесь же ярмарку изделий декоративно-прикладного искусства.

Как отметила этнодизайнер Риза Турсынзада, жительницы Степного края издревле отличались большим талантом в рукоделии. Они умело обращались с войлоком, кожей, шерстью. Вручную вышивали чапаны, камзолы, платья, головные уборы. И сегодня многие наши домохозяйки умеют делать эксклюзивные вещи. Традиционные ремесла сохранились и передаются из поколения в поколение как ценности старины. Это неотъемлемая часть культуры нашего народа.

В ближайшие дни в этноауле «Гунны» близ Талгара состоится традиционный Наурыз-той, пройдут мастер-классы по сборке юрты, приготовлению национальных блюд. В шоу-программе – встреча торгового каравана, массовое исполнение танца «Қара жорға», джигитовка, бои на мечах, конные игры аударыспақ и қыз қуу. В роли актеров театрализованного представления здесь выступают жители соседнего села Береке, а также команда конников «Сарбаз рухы» – победители и призеры Всемирных игр кочевников.