Гости сбежали со свадьбы, оставив жениха с невестой в Таразе
Айдана Демесинова
Очередной той во время карантина выявили жамбылские полицейские, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
По информации полицейских, в областном центре одной из мобильных групп была выявлена свадьба на 80 человек.
Отмечается, что мобильная группа застала врасплох гостей торжества, которые в суматохе поспешили на выход, оставив невесту и жениха в зале.
Подобный побег мужской компании из восьми человек был выявлен в одном из кафе города, где администрация заведения помогла выйти гостям через черный ход вместе с персоналом заведения.
Несмотря на предпринятые меры "побега", полицейские провели с нарушителями разъяснительные беседы, а в отношении всех организаторов мероприятий составили административные протоколы по статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов".
Собранные материалы были направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг в целях привлечения к административной ответственности.