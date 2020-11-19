Общество
Гости сбежали со свадьбы, оставив жениха с невестой в Таразе
Айдана Демесинова
Очередной той во время карантина выявили жамбылские полицейские, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации полицейских, в областном центре одной из мобильных групп была выявлена свадьба на 80 человек.

Отмечается, что мобильная группа застала врасплох гостей торжества, которые в суматохе поспешили на выход, оставив невесту и жениха в зале.

Подобный побег мужской компании из восьми человек был выявлен в одном из кафе города, где администрация заведения помогла выйти гостям через черный ход вместе с персоналом заведения.

Несмотря на предпринятые меры "побега", полицейские провели с нарушителями разъяснительные беседы, а в отношении всех организаторов мероприятий составили административные протоколы по статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов".

Собранные материалы были направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг в целях привлечения к административной ответственности.

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