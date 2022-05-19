Свежий выпуск Государство подразумевает единство 19 мая 2022 г. 0:51 Полина Федорова Единство, согласие и мир выступают основополагающими ценностями Нового Казахстана, считают эксперты Института прикладных этнополитических исследований. Именно поэтому Глава государства выбрал площадку сессии Ассамблеи народа Казахстана для заявления о проведении общенационального референдума. – Президент страны четко отметил, что фундаментальным компонентом политической модернизации выступает принцип «мы разные – мы равные», и вектор дальнейшего развития Казахстана неразрывно связан с переформатированием системы индивидуальных и общественных ценностей и активным участием всех граждан в построении Второй республики, – отмечает заместитель директора ИПЭИ Дана Ашимханова. – В данном контексте АНК, имея богатый опыт обеспечения общественного согласия, широкую представленность в гражданском секторе и общественно-политических институтах, обладает эффективными механизмами обеспечения общенациональной интеграции и сохранения этнокультурного многообразия и является важной институциональной опорой заявленных реформ. По мнению эксперта, сегодня мы все становимся участниками исторических событий. Происходит масштабная трансформация политической модели, меняется система взаимодействия между ветвями власти. – Поэтому апгрейд Конституции безусловно должен выноситься на общенациональный референдум, который выступает отправной точкой при переходе ко Второй республике и необходим для перезапуска политической системы, – считает Дана Ашимханова. – Но самое главное – референдум необходим для закрепления нового уровня консолидации общества. И Глава государства акцентировал внимание на важности поиска точек соприкосновения и формирования общенациональной идентичности. В нашем обществе исторически сформированы ценности единства, толерантности. В контексте глобализационных изменений и нестабильности международной обстановки для Казахстана чрезвычайно важна внутренняя повестка, которая обозначена Президентом сквозь призму единства в многообразии. Глава государства четко обозначил позицию о недопустимости дискриминации по любому принципу, что наглядно демонстрирует приоритет соблюдения прав человека в Новом Казахстане. А заявленный пакет политических реформ, общенациональный референдум – это посыл для международной и внутренней аудитории о намерении повышения гражданской активности и принятия важных решений на основе широкого общественного обсуждения и участия. АНК – уникальный институт не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире, казахстанское ноу-хау, считает главный менеджер департамента анализа этнодемографического развития ИПЭИ Аяулым Сагынбаева. И очень символичным является тот факт, что Глава государства выбрал именно эту площадку для объявления общенационального референдума. Он призвал всех участвовать в нем и еще раз показал своими действиями: незыблемость государства – в единстве. – Данный референдум будет иметь историческое значение для строительства Нового Казахстана, – считает эксперт. – Народ, являясь единственным источником власти, должен сам принимать важнейшие решения.