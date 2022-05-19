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Государство подразумевает единство
Полина Федорова

Единство, согласие и мир выступают основополагающими ценностями Нового Казахстана, считают эксперты Института прикладных этнополитических исследований.

Именно поэтому Глава государства выбрал площадку сессии Ассамблеи народа Казахстана для заявления о проведении общенационального референдума.

– Президент страны четко отметил, что фундаментальным компонентом полити­ческой модернизации выступает принцип «мы разные – мы равные», и вектор дальнейшего развития Казахстана неразрывно связан с переформатированием системы индивидуальных и общественных ценностей и активным участием всех граж­дан в построении Второй респуб­лики, – отмечает заместитель директора ИПЭИ Дана Ашимханова. – В данном контексте АНК, имея богатый опыт обеспечения общественного согласия, широкую представленность в гражданском секторе и общественно-политичес­ких институтах, обладает эффективными механизмами обеспечения общенациональной интеграции и сохранения этнокультурного многообразия и является важной институцио­нальной опорой заявленных реформ.

По мнению эксперта, сегодня мы все становимся участниками историчес­ких событий. Происходит масштабная трансформация политической модели, меняется система взаимодействия между ветвями власти.

– Поэтому апгрейд Конс­титуции безусловно должен выноситься на общенациональный референдум, который высту­пает отправной точкой при переходе ко Второй республике и необходим для перезапуска политической системы, – считает Дана Ашимханова. – Но самое главное – референдум необходим для закрепления нового уровня консолидации общества. И Глава государства акцентировал внимание на важности поиска точек соприкосновения и формирования общенациональной идентичности.

В нашем обществе истори­чески сформированы ценности единства, толерантности. В контекс­те глобализационных изменений и нестабильности международной обстановки для Казахстана чрезвычайно важна внут­ренняя повестка, которая обозначена Президентом сквозь призму единства в многообразии. Глава государства четко обозначил позицию о недопус­тимости дискриминации по любому принципу, что наглядно демонстрирует приоритет соблюдения прав человека в Новом Казахстане. А заявленный пакет политических реформ, общенациональный референдум – это посыл для международной и внутренней аудитории о намерении повышения гражданской активности и принятия важных решений на основе широкого общественного обсуждения и участия.

АНК – уникальный инс­титут не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире, казахстанское ноу-хау, считает главный менеджер департамен­та анализа этнодемографи­ческого развития ИПЭИ Аяулым Сагынбаева. И очень символичным является тот факт, что Глава государства выбрал именно эту площадку для объявления общенационального референдума. Он призвал всех участвовать в нем и еще раз показал своими действиями: незыблемость государства – в единстве.

– Данный референдум будет иметь историческое значение для строительства Нового Казах­стана, – считает эксперт. – Народ, являясь единственным источником власти, должен сам принимать важнейшие решения.

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