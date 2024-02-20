Государство поможет молодежи NEET

На площадке СЦК прошел брифинг, посвященный старту кампании по разъяснению условий участия представителей молодежи в общереспубликанском проекте Zhas project. С информацией перед журналистами выступил председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Кайрат Камбаров.

По его словам, в 2023 году категория NEET составляла порядка 7,1% казахстанской молодежи. К сожалению, этот показатель вырос по сравнению с 2022-м. Поэтому обществу очень важно помочь молодым согражданам, которым оказалось трудно сделать первые шаги на пути самореализации, обретения уверенности.

Zhas project в нашей республике реализуется под эгидой Министерства культуры и информации с 2022 года и направлен на привлечение в сферу предпринимательства, трудоустройство молодежи категории NEET. В текущем году в рамках конкурса будут распределены 280 малых грантов по миллиону тенге каждый в городах Астане, Алматы и Шымкенте, а также в 17 областях республики.

По информации Кайрата Камбарова, конкурс пройдет в нес­колько этапов. Первый этап с 19 февраля по 24 марта – объявление о запуске проекта и разъяснение условий конкурса для потенциальных участников.

Объявление будет опубликовано на интернет-ресурсах и в социальных сетях организаторов проекта и Центра поддерж­ки гражданских инициатив, выс­тупающего единым оператором грантов.

Второй этап начнется 25 марта, в этот же день будет объявлен старт конкурса и приема заявок. Процесс продлится по 24 апреля включительно. Третий этап намечено провести с 25 апреля по 14 мая, в течение этого времени комиссии будут проводить отбор конкурсных заявок.

15 мая – день подведения итогов конкурса и опубликования результатов отбора.

Теперь о требованиях к со­искателям. К участию в конкурсе допускаются граждане Казахстана в возрасте 18–34 лет (включительно) на момент подачи заявки. Они должны иметь постоянную или временную регистрацию на территории Казахстана и статус временно неустроенной молодежи. Каждый участник может предложить на конкурс только один социальный проект. Молодые люди, уже получившие малые гранты в рамках проекта Zhas project в 2023 году, к участию в конкурсе не допускаются.

О том, какие проекты имеют больше шансов на одобрение, критериях, которым они должны отвечать, рассказала председатель Центра поддержки граж­данских инициатив Лима Диас.

По ее словам, проекты должны быть направлены на решение социальных проблем местного сообщества. На реализацию каждой из инициатив отводится не более четырех месяцев. Их оценки ведутся по пятибалльной шкале согласно таким критериям, как: социальная значимость, достижимость результатов, их реалис­тичность, конкретность, охват целевой группы, устойчивость проекта (наличие перспектив дальнейшего развития и продолжения деятельности после завершения финансирования).

Также во внимание принимаются четкость и рациональность хода исполнения проекта (логичность и последовательность плана мероприятий, их соответствие целям и задачам), разумность и обоснованность бюджета.

Конкурсная комиссия формируется из числа специалистов управлений по молодежным воп­росам, внутренней политики, молодежных ресурсных центров и местных неправительственных организаций соответствующих регионов.

Не будут поддержаны проекты, связанные с коммерческой деятельностью, предусматривающие оказание платных услуг, продажу товаров в ходе исполнения проекта, а также строительством, реконструкцией, покупкой, арендой оборудования, товаров для местных госорганов, прочих госучреждений или НПО, с оказанием услуг религиозным организациям в виде ремонта или строительства церквей, мечетей, изданием религиозной литературы.

Не будут рассматриваться проекты, способные повлечь негативное воздействие на окружающую среду или требующие приобретения и аренды земельных участков, покупки и аренды жилья, автотранспорта, сельскохозяйственных животных, а также заявки, получившие в течение последнего года и (или) получающие прямое денежное финансирование из других источников.

Также будут отсеяны заявки, касающиеся проектов, предусматривающих проведение научных исследований, разработку научно-исследовательских методик и программ, написание, издание рукописей, журналов, газет в типографиях, вручение денежных премий, организацию чествований, прямую денежную благотворительную помощь за счет гранта.

В 2023 году в рамках Zhas project 280 молодых казах­станцев получили гранты на воплощение своих идей. Операторы проекта вели мониторинг их претворения в жизнь. В ходе брифинга был назван ряд успешных примеров.

Так, в Усть-Каменогорске обладательница гранта Айтолкын Мукашева в рамках проекта проводит занятия по адаптивной физической культуре для лиц с нарушениями в развитии.

Житель Астаны Азамат Кали в рамках проекта Zhas project закупил мебельное оборудование и расходные материалы. Теперь он обучает безработных мужчин сборке корпусной мебели, передает им свои навыки, чтобы те смогли в дальнейшем устроиться на работу. В течение первых полутора месяцев Азамат Кали обучил 20 человек.

В Жамбылской области Молдир Сабербекова открыла кабинет оказания психологической помощи, совмещающий женский клуб. В результате 22 женщины на безвозмездной основе получили услуги профессионального психолога.

Есть проекты, направленные на реабилитацию и поддержку людей с инвалидностью. Так, в Костанае Молдир Срайл реализован проект по обучению детей-инвалидов компьютерной грамотности.

В Шымкенте в 2023 году был открыт развивающий центр, основная цель которого – дать бесплатное обучение детям из малообеспеченных семей. Здесь проходят занятия по изучению английского языка и прикладных видов искусства.

В Мунайлинском районе Мангистауской области реализуется проект по обучению игре в шашки для инвалидов по зрению. В рамках проекта 90 незрячих людей посещают центр, где с пользой и интересом проводят время.

По словам спикеров, проектов много, и они разные, но объединяет их одно – социальная нап­равленность, помощь в решении проблем общества.