Государство поможет развитию рыбного производства в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz.
Казахстанские рыбозаводчики за первое полугодие текущего года произвели 10,9 тыс. тонн свежей охлажденной или мороженой рыбы (на 20,9% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее), а также 4,3 тыс. тонн переработанной или консервированной рыбы, икры и ее заменителей (−25,2% за год).
Основное производство рыбы, ракообразных и моллюсков сконцентрировано в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Алматинской областях.
Заметим, в Алматинской области открыли новое рыбное производство. На этом предприятии не только разделывают, но и выращивают рыбу, причем морских видов. Уже осенью фермеры планируют поставить на казахстанские прилавки полторы тысячи тонн продукции. Первыми обитателей морских глубин, выращенных на этой ферме, смогут купить жители Алматы и области, но в планах поставки продукции по всему Казахстану. Впервые отечественные потребители оценят вкус алматинских минилобстеров. На предприятии строго соблюдают все необходимые международные стандарты.
Напомним, развитие рыбной промышленности предусмотрено Государственной программой развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017–2021 годы. Для достижения целевых показателей аквакультуры планируются:
– субсидирование затрат на осуществление инвестиций в организацию новых и расширение производственной мощности действующих рыбоводных предприятий;
– субсидирование стоимости затрат на корма при выращивании осетровых, лососевых и карповых видов рыб в рыбоводных хозяйствах.
По данным за январь–апрель 2019 года, 59,2% спроса на рыбную продукцию все еще обеспечивает импорт. В то же время экспорт увеличился на 14,5% за год (доля составила 34,4% от всего использования ресурсов, против 26,3% годом ранее), тогда как внутреннее потребление сократилось сразу на 22% за год.
В магазинах и на базарах страны по итогам июня текущего года свежая и охлажденная рыба стоила в среднем 742,6 тенге за кг, на 13,7% больше, чем годом ранее, мороженая – 1082,1 тенге, на 20,3% больше, чем год назад.
Соленая и копченая рыба выросла в цене за год почти на 16%, до 1576,2 тенге за кг, сельдь – на 5,5%, до 891,2 тенге за кг. Рыбные консервы подорожали на 10,8% за год, до 617 тенге.
Заметим при этом, что в целом продукты питания за тот же период подорожали на 8,2%, а общий уровень годовой инфляции составляет по итогам июня лишь 5,2%.
Казахстанские рыбозаводчики за первое полугодие текущего года произвели 10,9 тыс. тонн свежей охлажденной или мороженой рыбы (на 20,9% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее), а также 4,3 тыс. тонн переработанной или консервированной рыбы, икры и ее заменителей (−25,2% за год).
Основное производство рыбы, ракообразных и моллюсков сконцентрировано в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Алматинской областях.
Заметим, в Алматинской области открыли новое рыбное производство. На этом предприятии не только разделывают, но и выращивают рыбу, причем морских видов. Уже осенью фермеры планируют поставить на казахстанские прилавки полторы тысячи тонн продукции. Первыми обитателей морских глубин, выращенных на этой ферме, смогут купить жители Алматы и области, но в планах поставки продукции по всему Казахстану. Впервые отечественные потребители оценят вкус алматинских минилобстеров. На предприятии строго соблюдают все необходимые международные стандарты.
Напомним, развитие рыбной промышленности предусмотрено Государственной программой развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017–2021 годы. Для достижения целевых показателей аквакультуры планируются:
– субсидирование затрат на осуществление инвестиций в организацию новых и расширение производственной мощности действующих рыбоводных предприятий;
– субсидирование стоимости затрат на корма при выращивании осетровых, лососевых и карповых видов рыб в рыбоводных хозяйствах.
По данным за январь–апрель 2019 года, 59,2% спроса на рыбную продукцию все еще обеспечивает импорт. В то же время экспорт увеличился на 14,5% за год (доля составила 34,4% от всего использования ресурсов, против 26,3% годом ранее), тогда как внутреннее потребление сократилось сразу на 22% за год.
В магазинах и на базарах страны по итогам июня текущего года свежая и охлажденная рыба стоила в среднем 742,6 тенге за кг, на 13,7% больше, чем годом ранее, мороженая – 1082,1 тенге, на 20,3% больше, чем год назад.
Соленая и копченая рыба выросла в цене за год почти на 16%, до 1576,2 тенге за кг, сельдь – на 5,5%, до 891,2 тенге за кг. Рыбные консервы подорожали на 10,8% за год, до 617 тенге.
Заметим при этом, что в целом продукты питания за тот же период подорожали на 8,2%, а общий уровень годовой инфляции составляет по итогам июня лишь 5,2%.