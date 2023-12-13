Государство возвращает контроль над трансфертным ценообразованием сделок на товарных биржах

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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам трансфертного ценообразования, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев, поправками совершенствуется применение методов определения рыночной цены.

«В настоящее время в законе предусмотрена иерархия 5 методов определения рыночной цены. Например, если сейчас налогоплательщик считает, что нужно применить пятый метод, он сначала должен подготовить обоснования по неприменению предыдущих четырех методов. В этой связи, предлагается точнее определить тот или иной метод в зависимости от характера международной сделки. Это позволит снизить административные издержки как налогоплательщика, так и проверяющих», - пояснил Жамаубаев.

Также внедряется механизм определения рыночного диапазона.

«Сейчас диапазон цен и рентабельность определяются минимальным и максимальным значениями рыночных цен, которые могут иметь разрыв от реальных цен. В законопроекте диапазон будет сужаться с целью установления более справедливых цен. Данное решение исходит из международной практики», - отметил глава Минфина.

Кроме того, нормами усиливается контроль по выводу капитала.

По словам министра, некоторые крупные налогоплательщики создают искусственные посреднические структуры. Данные посредники принимают минимальный риск при последующей реализации экспортируемой продукции и не признаются взаимосвязанными сторонами. Имеются факты продажи налогоплательщиками всего объема сырьевой продукции «эксклюзивному» трейдеру по заниженным ценам, которые юридически не являются взаимосвязанными.

«При этом информация по финансовой отчетности по этим трейдерам недоступна, в связи с чем возникает риск вывода капитала из страны ввиду отсутствия достаточной информации по проверяемым сделкам. Учитывая это, предлагается расширить понятие взаимосвязанных сторон», - продолжил Жамаубаев.

Также поправками государство возвращает контроль по трансфертному ценообразованию сделок, совершенных на товарных биржах. В настоящее время контроль по трансфертному ценообразованию не осуществляется по сделкам, совершенным на товарных биржах страны. Такие сделки зачастую осуществляются по ценам ниже рыночных.

«Это создает возможность вывода капитала из страны. Поэтому предлагается исключить вышеуказанную норму закона», - пояснил Жамаубаев.

На сегодня обязанность по представлению местной отчетности по крупным сделкам возложена на участников международной группы.

«Законопроектом предлагается возложить обязанность по представлению местной отчетности на налогоплательщиков, осуществляющих сделки с взаимосвязанными лицами-нерезидентами. Это позволит обеспечить прозрачность сделки», - добавил глава Минфина.

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