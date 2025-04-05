С начала года возвращены 6 земельных участков общей площадью 10 тыс. га, передает Kazpravda.kz

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Прокуратурой Ерейментауского района Акмолинской области на постоянной основе принимаются меры по возврату в госсобственность неиспользуемых по назначению земельных участков.

В текущем году по акту надзора возвращены 6 земельных участков общей площадью 10 тыс. га, которые более 3 лет не использовались по назначению, их общая кадастровая стоимость составила 82,7 млн тенге.

Работа в данном направлении продолжается.