​Госуслуги – сфера особого контроля

Актуальные вопросы совершенствования государственной службы, развития карьерной модели, построенной на принципах меритократии, а также выполнение поручений, данных в Плане нации «100 конкретных шагов», обсуждены на расширенном заседании Агентства по делам государственной службы с участием руководителя Администрации Президента РК Адильбека Джаксыбекова.

Глава Администрации подчеркнул, что реформирование государственной службы – одно из важнейших направлений Плана нации.

– Цель этих реформ – повышение качества государственных услуг, – отметил Адильбек Джаксыбеков. – В Плане нации за вашим ведомством закреплено 15 шагов, 11 уже исполнены.

Он напомнил, что о важности эффективного реформирования системы государственной службы Президент Нурсултан Назарбаев говорил на заседании Национальной комиссии по модернизации летом текущего года. Глава государства, в частности, подчеркивал, что реализация всех шагов Плана нации, касающихся госслужбы, должна быть максимально эффективной и в конечном итоге приводить к ощутимому улучшению работы госслужащих. Кроме того, А. Джаксыбеков обратил внимание на то, что, соглас­но 93-му шагу Плана нации, с 2017 года внедряется новая модель оценки работы госслужащих, которая сохраняет критерии, доказавшие свою эффективность, но включает также и новые подходы.

Был выделен и ряд проблемных моментов. В частности, не на должном уровне ведется контроль за своевременным замещением вакантных должностей корпуса А, в ряде ведомств долгое время должности остаются вакантными при наличии достаточного кадрового резерва. Остается актуальным вопрос затягивания сроков оказания государственных услуг, не все их виды, которые необходимо перенаправить в ЦОН, уже переданы. Сохраняются и проблемы качества оказания госуслуг.

– Требуйте от госорганов эффективного решения этих проблем, у агентства есть все необходимые полномочия, – сказал глава Администрации Президента.

Речь также зашла о необходимости соб­людения этики госслужащими. Несмот­ря на то, что в Этический кодекс введена должность уполномоченных по этике, есть случаи, когда поведение сотрудников госаппарата оставляет желать лучшего.

– Вы всегда должны помнить, что подобные факты подрывают авторитет государственной службы, провоцируют недоверие к власти, – обратился к участникам заседания Адильбек Джаксыбеков. – Агентству необходимо усилить свою работу в этом направлении. Неэтичное поведение госслужащих должно строго наказываться.

На проблемных вопросах сделал акцент и председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Кайрат Кожамжаров. Так, по его словам, не всегда прозрачно проходят конкурсы на замещение вакантных должностей в госорганах. Руководители в регионах продолжают порочную прак­тику, при которой победители конкурса известны до его начала, а в качестве наблюдателей избираются лица, полностью поддерживающие решения главы госоргана.

– Мы должны искоренить эту практику, – заявил председатель агентства. – Для этого необходимо использовать потенциал неправительственных организаций, работающих в рамках проекта «Гражданский контроль». Им следует обязательно участвовать в качестве наблюдателей на собеседовании.

Как было отмечено на заседании, проб­лемные моменты доказывают важность и необходимость реформирования системы государственной службы.

– Крайне важно, что модернизация страны началась с модернизации системы государственной службы, – подчеркнул Кайрат Кожамжаров. – Это абсолютно закономерно, потому что от профессионализма, ответственности и патриотизма сотрудников государственного аппарата зависит успех в деятельности госслужбы и развитие страны в целом. Поэтому мы должны направить все свои знания, силы и опыт на выполнение поручений, данных Главой государства в Плане нации «100 конкретных шагов».

В завершение глава агентства напомнил, что в нынешнем году впервые на рассмот­рение Главе государства представлен национальный доклад о состоя­нии борьбы с коррупцией в стране, и в этом документе большое внимание уделяется результатам реформирования системы государственной службы.