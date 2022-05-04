Готовы к расширению сотрудничества

Глава МИД РК Мухтар Тлеуберди провел

переговоры с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийарто.

Казахстанскую столицу Петер Сийарто посетил в рамках серии рабочих поездок по странам Цент­ральной Азии. Причем его визит символично совпал с 30-летием установления дипломатических отношений между нашими государствами.

Как отметил на брифинге после переговоров Мухтар Тлеуберди, Венгрия является первым государством в регионе Центральной и Восточной Европы, с которым у Казахстана установились отношения стратегического партнерства.

На переговорах с заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди в духе открытости и взаимопонимания были обсуждены вопросы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня. Венгерская сторона была проинформирована о проводимых в стране широкомасштабных политических реформах, мероприя­тиях социально-экономического характера.

– Между нашими государствами динамично развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Несмотря на пандемию коронавируса, в прошлом году объем двустороннего товарооборота вырос на 23,2%, достигнув показателя в 138,7 миллиона долларов. В целях дальнейшей диверсификации казахстанского экспорта в Венгрию мы подтвердили готовность нашей страны к поставкам на взаи­мовыгодных условиях продуктов нефтегазовой, металлургической, химической, строительной и пищевой промышленности, – сообщил по итогам переговоров глава МИД РК.

С 2005-го в экономику Казахстана из Венгрии были привлечены прямые инвестиции на сумму 269 млн долларов, и этот показатель растет из года в год. Совместные проекты реализуются в таких важных областях, как энергетика (в том числе возобновляемая), нефтегазовая сфера, сельское хозяйство, фармацевтика, транспорт и логистика. Растет количество венгерских компаний, рассматривающих возможность открытия своих представительств на площадке Международного финансового центра «Астана».

Важным элементом двустороннего сотрудничества выступает сфера образования. В настоящее время, как сообщил Мухтар Тлеуберди, в Венгрии обучаются около 1 000 казахстанских студентов. На эти цели венгерская сторона ежегодно выделяет 250 грантов.

С прошлого года казахский язык преподается в Университете им. Этвёша Лоранда в Будапеште, а венгерский – в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева в Нур-Султане. Казахстанская и венгерская молодежь, отметил глава МИД РК, будет и далее укреплять «живые мосты» между нашими странами.

– Проведенные переговоры открывают широкий простор для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Надеюсь, что визит министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийарто в Казахстан придаст дополнительный импульс укреплению отношений стратегического партнерства между Нур-Султаном и Будапештом в двустороннем и многостороннем формате, – добавил Мухтар Тлеуберди.