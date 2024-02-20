Готовятся пахать и сеять

Планируется, что в текущем году сельскохозяйственные культуры займут общую площадь почти в 770 тыс. га. Посевы зерновых и зернобобовых разместятся на 399,4 тыс. га, масличных – на 76,1 тыс., кормовых – на 219,7 тыс. га.

Эти культуры по традиции сос­тавят львиную долю посадок. Под сахарную свеклу в нынешнем сезоне местные земледельцы отведут 9,8 тыс. га, под картофель – 11,5 тыс., под арбузы и дыни – 16,3 тыс. га. Оставшийся участок (около 37 тыс. га) предусмотрен для овощей.

Как сообщили в областном профильном управлении, в настоящее время в крестьянских хозяйствах ведется подготовка к вспашке и посевным работам. Намечено задействовать 7 311 единиц сельскохозяйственной техники: тракторов, плугов, культиваторов, сеялок и семенных разбрасывателей.

В настоящее время техника и агрегаты приводятся в порядок. Параллельно ведется закуп семян. На сегодняшний день из необходимых для посева 89,3 тыс. тонн посадочного материала в наличии имеется около 75 тыс. тонн. Таким образом, готовность семенного фонда составляет 83,9%.

В текущем году минеральные удобрения планируется использовать на площади 226,3 тыс. га. Аграриями запасено 56,3 тыс. тонн различных добавок.

Из-за недостатка поливной воды в вегетационный период земледельцы не забывают об ее экономии и стараются все шире применять влагосберегающие технологии. В частности, капельное орошение будет внедрено на площади 43,9 тыс. га, дождевальные установки планируется использовать на 21,2 тыс. га.

Для весенне-полевых работ выделено 10,8 тыс. тонн дизельного топлива. На сегодняшний день в области назначены потенциальные распределительные операторы.

В целом для проведения весенне-полевых работ в текущем году предусмотрены средства в сумме 1 млрд тенге в рамках программы «Кен дала» через АО «Аграрная кредитная корпорация».