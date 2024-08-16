Говорить на казахском модно

Мой собеседник Анваржан Ешметов родился и вырос в Туркестане, где с раннего детства освоил казахский язык. Окончил школу на родном узбекском языке, при этом владение государственным у него не ниже 100%. Қазақ тілі уже давно стал для Анваржана вторым родным: дома, в кругу семьи, среди друзей, знакомых и коллег 42-летний мужчина использует в основном казахскую речь.

– И это неудивительно, поскольку в 2006 году, когда я впервые приехал в Алматы, совсем не говорил по-русски, не знал практически ни слова, только «да» и «нет», – вспоминает Анваржан Юлдашевич. – Первое время было очень трудно и непривычно в большом городе, многого не понимал. Как будто в другой мир попал. В языковом плане, на мой взгляд, есть огромная разница между Туркес­танской областью и Алматы. К примеру, в моем родном городе около 90% местных жителей разных национальностей общаются между собой на казахском. Так, в детстве, играя со сверстниками, я освоил азы государственного языка. Среди них были не только казахи и узбеки, но и русские, татары, греки, немцы, евреи. Большая многонациональная среда.

Уроки казахского в школе у Анваржана преподавались всего раз в неделю. В многодетной семье, где он рос, родители с детьми говорили, естественно, на узбекском. Вот так улица и стала своеобразной учебной базой по қазақ тілі для местной детворы. Анваржан до сих пор держит связь с друзьями детства, одноклассниками и соседями.

По его словам, в 90-е годы в Туркестане больше половины населения составляли узбеки. На встречах аксакалы общин говорили между собой как на казахском, так и на узбекском. При этом не нужен был переводчик, не существовало никакого языкового барьера.

– Недавно во время Олимпиады в Париже посмотрел с интересом одно интервью на YouTube, – рассказывает собеседник. – Журналист из Кыргызстана задавал на кыргызском вопросы тренеру сборной по боксу из Узбекистана. Тот отвечал ему на узбекском, и оба прекрасно понимали друг друга. Думаю, схожесть языков – очень важный фактор единения, дружбы, добрососедства родственных тюркских народов.

Окончив школу, парень выучился на парикмахера и уже долгие годы работает по профессии в одном из алматинских салонов красоты. Женился здесь, супруга – казашка родом из Алакольского района области Жетысу. Вместе воспитывают пятерых детей, четверо ходят в казахскую школу. В семье говорят исключительно по-казахски.

– У нас вопросов не возникало относительно того, куда определить детей на учебу, – продолжает Анваржан. – По моему убеждению, каждый казахстанец, независимо от национальности, должен владеть казахским языком. А для этого с детства надо осваивать язык. К примеру, в Узбекистане, где живут мои родственники и я часто бываю в гостях, абсолютно все граждане – узбеки, русские, корейцы, казахи, представители других национальностей – в совершенстве знают узбекский. В Ташкенте повсюду – на улицах, базарах, в магазинах, автобусах – слышна только узбекская речь. Там государственный язык реально выполняет роль средства межнационального общения, к чему и мы должны прийти.

Наблюдательный мужчина поделился своим мнением касательно школьного образования в Алматы. По его оценке, учащиеся смешанных казахско-русских школ говорят в основном на русском. Вот почему он отдал своих детей в учебное заведение с казахскоязычной образовательной программой. Хотя эта школа находится вдали от дома и туда приходится отвозить ребят каждый день.

По мнению Анваржана, любой человек может легко выучить государственный язык. Ничего сложного в его грамматике или лексике нет.

– Сейчас много различных языковых курсов, методик и технологий по преподаванию қазақ тілі, – говорит алматинец. – Можно обучаться в онлайн-режиме, в группах и индивидуально. Думаю, главное, чтобы у человека было большое желание выучить язык. И тогда все получится. Никакая суперкреативная методика не поможет, если нет твердого намерения к учебе. Я бы посоветовал отправлять детей на все лето в казахский аул. Трех месяцев каникул вполне хватит, чтобы ребенок заговорил қазақша. Помню, в детстве двое моих братишек, получив такую языковую практику, вернувшись домой, с трудом вспоминали узбекские слова. Впрочем, туркестанский диалект узбекского языка больше схож с казахским. Так сложилось за века совместного проживания двух братских народов в одном регионе.

Анваржан поведал мне также, что в последнее время очень часто встречает на машинах наклейки с надписью Qazaqsha sөіlеu modada (Говорить на казахском модно). Он выразил искреннюю поддержку данному тренду, отметив, что популярность казахского растет с каждым годом, взять те же соцсети, языковые клубы.

– Сейчас все, кто связывает свое будущее и детей с Казахстаном, четко осознают, что без владения казахским трудно будет делать карьеру, расти профессионально, – убежден представитель узбекской диаспоры. – Поэтому первостепенное внимание граж­дане отдают государственному языку. Наряду с этим не мешает выучить иностранный. В частнос­ти, я хожу на курсы английского, поскольку среди моих клиентов есть граждане других государств.

Как резюмировал Анваржан, казахский язык – общее достояние всех казахстанцев, потому его необходимо знать и почитать. Это дань уважения к Родине каждого патриота.