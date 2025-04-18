Говорит на казахском с детства

Қазақ тілі
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Водителем такси из inDrive оказался парень по имени Александр. Выйдя из машины, молодой человек поздоровался на чистейшем казахском языке, сразу же вызвав к себе мой профессиональный интерес. Заметила в речи таксиста легкий казахский акцент, придающий ей особенный колорит. Завязалась беседа. Родился и вырос Александр Кнаус в ауле Кобенсай ­Уалихановского района Северо-Казахстанской облас­ти. Двуязычным стал еще в детстве. Учась в школе на русском языке, после уроков общался и играл с ребятами-казахами, что и стало для него лучшей практикой в освоении языка. Дальше – больше: у школьника стали улучшаться оценки по казахскому языку, а учитель-предметник нарадоваться не мог успехам ученика.

фото из личного архива Александра Кнауса

Поскольку освоение языка проходило в естественной языковой среде, Александр не помнит каких-либо трудностей, усилий или напряжения. Смеется, что вначале запоминал лишь отдельные слова и выражения, вскоре незаметно для себя заговорил целыми фразами. Таким образом, соприкос­нувшись еще в детстве с казахским языком, продолжает свободно общаться на нем в повседневной жизни. Александр уверен, поговорить, ответить на вопросы собеседника на его родном языке – значит проявить к нему свое уважение, ведь любые хорошие отношения строятся прежде всего на почтении.

– Сейчас не могу припомнить, что чувствовал, когда свободно заговорил на казахском языке, давно это было. Но могу рассказать о сегодняшних своих ощущениях. Отмечу, что со знанием языка я только приобрел, пришло понимание смысла многих мудрых казахских обычаев и традиций, стало больше настоящих друзей. Общаясь в среде, где люди щедры, готовы отдать пос­леднее, когда речь идет о помощи, называют человека братом, неважно, какой он национальности, ты и сам растешь внутренне. Сейчас живу в Кокшетау, построил дом в частном секторе. С соседями-казахами живем дружно, как живут люди в небольшом ауле, такие же теплые отношения сложились в рабочем коллективе, – говорит Александр.

Благодаря знанию языка стал понемногу разбираться в диалектах – может определить, откуда родом его пассажир. Делится, что парни и девушки из южного и западного регионов страны, садясь в такси, всегда почтительно обращаются к нему «ағай». Он в ответ приветствует их по-казахски, видит их искренние улыбки, в таком добром настроении они продолжают путь.

Будучи коммуникабельным человеком, Александр охотно вступает в разговор с людьми, легко переключаясь с одного языка на другой. Казахская речь частенько звучит и в доме моего собеседника. Дети с удовольствием смотрят мультфильмы на казахском, пополняя словарный запас. Супруга Марина, татарка по национальности, всегда поймет, о чем идет речь. Сестра замужем за казахом. В их интернациональной семье соединились традиции и обычаи нескольких этносов.

Резюмируя наш разговор, Александр Кнаус подчерк­нул: лично для него знание языка родной страны не только расширяет возможности, но и во многом облегчает жизнь в социуме, поскольку казахская речь, что бы ни говорили о северном регио­не, звучит здесь все чаще. Молодой человек, ежедневно перевозящий множество людей, курсирующих между регионами, судя по всему, знает о чем говорит.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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