Поскольку освоение языка проходило в естественной языковой среде, Александр не помнит каких-либо трудностей, усилий или напряжения. Смеется, что вначале запоминал лишь отдельные слова и выражения, вскоре незаметно для себя заговорил целыми фразами. Таким образом, соприкос­нувшись еще в детстве с казахским языком, продолжает свободно общаться на нем в повседневной жизни. Александр уверен, поговорить, ответить на вопросы собеседника на его родном языке – значит проявить к нему свое уважение, ведь любые хорошие отношения строятся прежде всего на почтении.

– Сейчас не могу припомнить, что чувствовал, когда свободно заговорил на казахском языке, давно это было. Но могу рассказать о сегодняшних своих ощущениях. Отмечу, что со знанием языка я только приобрел, пришло понимание смысла многих мудрых казахских обычаев и традиций, стало больше настоящих друзей. Общаясь в среде, где люди щедры, готовы отдать пос­леднее, когда речь идет о помощи, называют человека братом, неважно, какой он национальности, ты и сам растешь внутренне. Сейчас живу в Кокшетау, построил дом в частном секторе. С соседями-казахами живем дружно, как живут люди в небольшом ауле, такие же теплые отношения сложились в рабочем коллективе, – говорит Александр.

Благодаря знанию языка стал понемногу разбираться в диалектах – может определить, откуда родом его пассажир. Делится, что парни и девушки из южного и западного регионов страны, садясь в такси, всегда почтительно обращаются к нему «ағай». Он в ответ приветствует их по-казахски, видит их искренние улыбки, в таком добром настроении они продолжают путь.

Будучи коммуникабельным человеком, Александр охотно вступает в разговор с людьми, легко переключаясь с одного языка на другой. Казахская речь частенько звучит и в доме моего собеседника. Дети с удовольствием смотрят мультфильмы на казахском, пополняя словарный запас. Супруга Марина, татарка по национальности, всегда поймет, о чем идет речь. Сестра замужем за казахом. В их интернациональной семье соединились традиции и обычаи нескольких этносов.

Резюмируя наш разговор, Александр Кнаус подчерк­нул: лично для него знание языка родной страны не только расширяет возможности, но и во многом облегчает жизнь в социуме, поскольку казахская речь, что бы ни говорили о северном регио­не, звучит здесь все чаще. Молодой человек, ежедневно перевозящий множество людей, курсирующих между регионами, судя по всему, знает о чем говорит.