Говорит на казахском с детства
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Водителем такси из inDrive оказался парень по имени Александр. Выйдя из машины, молодой человек поздоровался на чистейшем казахском языке, сразу же вызвав к себе мой профессиональный интерес. Заметила в речи таксиста легкий казахский акцент, придающий ей особенный колорит. Завязалась беседа. Родился и вырос Александр Кнаус в ауле Кобенсай Уалихановского района Северо-Казахстанской области. Двуязычным стал еще в детстве. Учась в школе на русском языке, после уроков общался и играл с ребятами-казахами, что и стало для него лучшей практикой в освоении языка. Дальше – больше: у школьника стали улучшаться оценки по казахскому языку, а учитель-предметник нарадоваться не мог успехам ученика.