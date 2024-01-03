Говорят деятели культуры

фото из личного архива

Каждый год дарит нам ни с чем не сравнимый опыт и незабываемые эмоции. Пусть и этот год откроет путь к новым вершинам и возможностям, пусть сбудутся ваши самые заветные желания, а в ваших сердцах и душах всегда живут любовь и музыка! Пусть вас окружают верные друзья и добрые люди, а наступивший год будет наполнен созидательной энергией и светлой радостью! Желаю успехов во всех начинаниях! Пусть 2024 год станет еще одним плодотворным этапом на пути к построению Справедливого Казахстана! Айгуль Улкенбаева, народная артистка РК

– От всей души поздравляю всех жителей Казахстана с Новым годом! Подходя к этому важному событию, мы подводим итоги уходящего года и с надеждой, большим оптимизмом смотрим на перспективы наступаю­щего. Пусть новый год принесет теп­ло и радость в наши дома, благополучие и счастье – в семьи, пусть

будут успехи в работе и пусть поставлен­ные цели будут дос­тигнуты! Пусть наши дети растут достойными продолжателями славных традиций наших предков, стремятся к новым вершинам, успешно справляются с новыми вызовами современного мира.

Казахстан – наш общий дом, пусть в нем всегда царят мир и согласие. Желаю нашей прекрасной стране дальнейшего развития и процветания! С праздником вас!

Биржан Хасангалиев, заслуженный деятель РК, директор Алматинского музыкального колледжа им. П. И. Чайковского