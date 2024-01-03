Говорят деятели культуры

– Дорогие казахстанцы! Поздравляю вас с новым, 2024 годом!
– От всей души поздравляю всех жителей Казахстана с Новым годом! Подходя к этому важному событию, мы подводим итоги уходящего года и с надеждой, большим оптимизмом смотрим на перспективы наступающего. Пусть новый год принесет тепло и радость в наши дома, благополучие и счастье – в семьи, пусть
будут успехи в работе и пусть поставленные цели будут достигнуты! Пусть наши дети растут достойными продолжателями славных традиций наших предков, стремятся к новым вершинам, успешно справляются с новыми вызовами современного мира.
Казахстан – наш общий дом, пусть в нем всегда царят мир и согласие. Желаю нашей прекрасной стране дальнейшего развития и процветания! С праздником вас!
Биржан Хасангалиев, заслуженный деятель РК, директор Алматинского музыкального колледжа им. П. И. Чайковского