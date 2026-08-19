Градус дискуссии на пределе: как прошли финальные теледебаты перед выборами в Курултай

Выборы

В прямом эфире телеканала «24KZ» состоялись итоговые дебаты лидеров политических партий. Дискуссия прошла в преддверии первых в истории страны выборов в Курултай. Масштабное событие продемонстрировало беспрецедентный уровень многопартийности и высокую конкуренцию предвыборных программ

Фото: 24.kz

В прямом эфире телеканала 24KZ (Агентство «Хабар») завершились «Главные дебаты – 2026». Это финальные телевизионные дебаты перед первыми в истории страны выборами в Курултай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.KZ

Особый статус проекта подчеркнул состав участников — на площадке встретились руководители всех семи зарегистрированных политических партий Казахстана:  «Әділет» Айбек Дадебай, председатель Демократической партии «Ак жол» Дания Еспаева, председатель Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов, председатель партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов, председатель Общенациональной социал-демократической партии Казахстана Асхат Рахимжанов, председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров и председатель партии Baytaq Азаматхан Амиртаев.

Прямая трансляция объединила всю страну. Перед началом дискуссии в эфире состоялись прямые включения из предвыборных штабов всех семи партий-участниц. Кроме того, собственные корреспонденты Агентства в США, Китае и ОАЭ провели телемосты с соотечественниками, активно интересующимися политической жизнью родины.

«Главные дебаты», начавшиеся в 19:00 со специальной превью-программой, отличились не только своим содержанием, но и удачными режиссерскими решениями. Это была масштабная дискуссионная площадка, гармонично объединившая в себе современные технологии, жаркие дискуссии, международные телемосты и искренние эмоции сторонников партий. Возможность стать непосредственным участником политического состязания была предоставлена и зрителям по ту сторону экрана.

Избиратели могли направить волнующие их вопросы лидерам партий с помощью QR-кода, а обращения из контакт-центра озвучивались прямо в эфире. Через этот ресурс от граждан страны поступило порядка 59 тысяч вопросов. Зрители наблюдали за политическим состязанием в онлайн-режиме в эфире телеканала 24KZ, а также на официальных аккаунтах канала в YouTube, Telegram, TikTok, Facebook и Instagram.

В ходе дебатов руководители семи политических партий представили свои подходы к развитию государства, экономической политике, социальной сфере и повышению качества жизни граждан.

Председатель партии «Respublica» Айдарбек Ходжаназаров, выступивший первым по результатам жеребьевки, озвучил свои предложения, направленные на повышение благосостояния населения, улучшение социальных условий.

Отвечая на вопрос о том, что сейчас важнее развивать в первую очередь – экологический туризм или санаторно-курортные зоны, председатель партии «Baytaq» Азаматхан Амиртаев заявил, что экотуризм может стать локомотивом экономики.

Председатель партии «Ақ жол» подчеркнул, что главная цель организации – открыть дорогу человеку труда и направить богатства страны на благосостояние народа.

Лидер партии «Әділет» Айбек Дадебай отметил, что партия станет опорой политического курса Президента. Он заявил, что принцип «справедливости» должен стать частью нашей повседневной жизни.

Отвечая на вопрос касательно повышения доходов сельских жителей, председатель партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов подробно разъяснил приоритетные направления предвыборной программы организации.

В свою очередь, председатель ОСДП Асхат Рахимжанов в своем выступлении подчеркнул, что для партии важно, чтобы люди не просто работали, а получали за свой труд достойный доход.

Председатель НПК Нурсултан Шоканов в своем выступлении подчеркнул, что экономическое развитие должно основываться на специфической специализации каждого региона.

Открытая дискуссия позволила сопоставить политические платформы, определить точки соприкосновения и увидеть принципиальные различия в подходах партий к ключевым вопросам государственной политики.

Одним из наиболее содержательных этапов дебатов стал раунд прямых вопросов от граждан. География обращений вышла далеко за пределы Казахстана – вопросы поступали и из-за рубежа, в том числе из Бельгии.

В финальном раунде лидеры всех семи партий выступили с обращением к избирателям. Каждый получил возможность обозначить главный тезис своей программы и обратиться к гражданам накануне исторического голосования.

«Главные дебаты – 2026» завершены. Семь политических партий представили свои программы, аргументы и подходы к ключевым вопросам развития страны. Дебаты стали площадкой для открытого политического диалога, где избиратель получил возможность услышать позиции партий и сопоставить их предложения.

Полную версию теледебатов зрители могут посмотреть на YouTube-канале «24KZ».

 

#партии #курултай #дебаты

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