Графика Великой степи

В Национальном музее проходит выставка, посвященная 90-летию со дня рождения выдающегося художника Исатая Исабаева. На вернисаж пришли представители Министерства культуры и информации, дипломатического корпуса, политические и культурные деятели страны, а также члены семьи художника.

фото предоставил Национальный музей РК

Дочь мастера Алия Исабаева отметила, что выставка организуется в Астане впервые, и выразила благодарность Национальному музею за внимание к творческому наследию своего отца. Она поделилась теплыми воспоминаниями о нем и подчеркнула, что художник, получивший образование в Москве, прославил казахскую землю на весь мир своим творчеством. Выпускник Московского полиграфического института, Исатай Исабаев принадлежал к поколению шестидесятников, стремившихся соз­дать новый национальный визуальный язык. Он работал художественным редактором издательства «Жазушы» и за свою карьеру проиллюстрировал более сотни книг, в том числе произведения Абая Кунанбаева, Мухтара Ауэзова и Ильяса Жансугурова.

– Иллюстрации отца глубоко и выразительно запечатлели быт и традиции казахского народа, мир эпоса и фольклора, – говорила Алия Исабаева.

Исатай Исабаев в совершенстве владел всеми видами эстампа: ксилографией, линогравюрой, офортными техниками, акватинтой, автолитографией, техникой сухой иглы, меццо-тинто... О творчес­ком пути мастера в этот день говорили председатель столичного филиала Союза художников Толеугазы Байгалиев и член Международной ассоциации искусствоведов при ЮНЕСКО Елизавета Ким.

В экспозиции представлено более 80 графических произведений художника. Это работы из фондов семьи и Национального музея, а также редко выставляемые оригинальные печатные формы – матрицы, изготовленные из цинка, линолеума и бука.

В рамках выставки в гибридном форма­те прошел международный круглый стол «Исатай Исабаев: художественное, культурное и институциональное наследие», где прозвучали воспоминания о художнике, а также обсуждались его исследовательские труды и художественные произведения.

В этом масштабном мероприятии приняли участие эксперты в области искусства, культуры и музейного дела, дипломаты, а также художники из Литвы, Германии, Великобритании и США.