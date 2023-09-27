Грамотная реклама – уважение к клиенту

Работа, начатая мониторинговой группой 25 августа, не ограничивается одним месяцем, обходы продолжатся. Поводов для этого более чем достаточно. Инициатор мониторинга – городской отдел культуры и развития языков.

– Наша цель – определить, как соблюдают субъекты малого и среднего предпринимательства требования статьи 21 закона «О языках в Республике Казахстан» в сферах рекламы, защиты прав потребителей. Попутно, если сталкиваемся с грамматическими, стилистическими или смысловыми ошибками в визуальной информации, сразу оказываем бесплатную методическую помощь, – говорит заведующий сектором горотдела культуры и развития языков Акжол Нурсеитов.

В ходе месячника планировали обойти 1 000 объектов по всему городу. К началу акции за восемь месяцев сотрудники отдела побывали на 793 объектах города, и на каждом предлагали свою помощь. В основном это были рынки и торговые дома в микро­районах. Для большей эффективности обхода собрали двенадцать человек. В мониторинговую группу включили председателя Актюбинского городского филиала международного общества «Қазақ тілі» Нурдаулета Алдашева, председателя Совета ветеранов района «Астана» Нурхана Акниязова, языковедов, волонтеров, представляющих дома культуры и библиотеки.

Ежедневные рейды стартовали с центрального проспекта Абулхаир-хана, затем последовало «путешествие» по проспекту Алии Молдагуловой и далее по улицам и переулкам. На каждом объекте звучали разъяснения по фактам неверного применения, а то и вовсе неприменения государственного языка. Оставлялись памятки и телефон «горячей линии», по которому можно обратиться за консультацией, а еще предупреждение, что на законные замечания необходимо отреагировать в течение 15 дней. Приятно, что в каждом случае реакция владельцев магазинов, салонов, бизнес-центров, кафе всегда была адекватной. Звучали признания в том, что не знали о требованиях, и обещания, что сказанное будет доведено до руководства, что нарушение будет исправлено.

– В центре города большая плотность заведений общественного питания, образовательных курсов, аптек, стоматологий, турагентств, ломбардов. На многих из них вывески, как и положено, на двух языках. Но когда дело доходит до информации о графике работы, ценах, рекламе, то ошибочно исходят из позиции, что максимально понятным всем будет только русский язык. Это противоречит закону, – объяснила главный специалист горотдела культуры и развития языков Жазира Бахытжанова.

Люди примирились с такими предупреждениями как «Без масок не входить», «Вход», «Выход», приветствием «Добро пожаловать» т. д. Насчитали 297 подобных однобоких предпочтений. Потому рабочая группа порой сразу вручала предпринимателям готовые переводы. Вместе с тем они в своем большинстве по-прежнему не несут ответственность за пренебрежительное отношение к визуальной информации на государственном языке. Несмотря на это, радетели за судьбу родного языка проявляют настойчивость.

Как заметила Жазира Бахытжанова, в городе с каждым днем становится все больше выпускников казахских школ, выходцев из казахоязычной среды и соотечественников из Китая, Монголии, которые не владеют русским языком. Зафиксированы факты того, что посетителям кафе предлагают меню лишь на русском языке, а имеющийся вариант на казахском убран в шкаф официантов.

– Как лингвист несколько лет подряд разъясняю актуальность этого вопроса руководителям различных учреждений нашего города, в том числе в местах обслуживания населения, банках, но не всегда сталкиваюсь с пониманием. Причину такого отношения вижу в том, что согласно статье 75 Административного кодекса нарушение требований по размещению реквизитов и визуальной информации влечет за собой лишь предупреждение, – говорит член мониторинговой группы Акбота Серик.

Социальный проект – еще один практический шаг к должному отношению к языку земли, на которой живем, с которой связываем свое будущее и судьбу детей. Гости Актобе не должны удивляться тому, что не видят и не слышат на его территории казахский язык. Иностранцам интересна наша самобытность, уникальность.