Мажилис
Границы и площади радиоактивности территорий определят на бывшем Семипалатинском полигоне
Тусупбекова Лаура

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил в первом чтении с сопутствующими поправками проект закона «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности», передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как напомнил министр энергетики Болат Акчулаков, в течение 50 лет на полигоне было проведено 456 ядерных испытаний, суммарная мощность взрывов которых в 250 раз превышает мощность ядерного заряда, сброшенного на японский город Хиросиму.

Площадь его территории ориентировочно составляет 18 300 кв. км.

«С момента закрытия полигона выявлен ряд следующих проблемных вопросов. Земли бывшего Семипалатинского полигона относятся к землям запаса, находящимся в ведении местных исполнительных органов трех областей, что осложняет контроль за действиями сторонних лиц и событиями, происходящими на данных территориях. Не проводятся работы по реабилитации и рекультивации сверхнормативно-загрязненных земель полигона», – отметил министр.

Также, продолжил он, нет актуальных данных по миграции радиоактивного заражения по причине отсутствия постоянного мониторинга уровня радиоактивного загрязнения, а значительная часть пригодных для использования земель на сегодня простаивает ввиду отсутствия разделения между загрязненными и чистыми территориями.

Проектом закона предлагается назначение организации, ответственной за выполнение работ на бывшем Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, определение границ и площади территорий со сверхнормативным радиационным загрязнением и условно чистых земель по результатам комплексного экологического обследования и государственной экологической экспертизы.

Также предусмотрены создание Семипалатинской зоны ядерной безопасности на загрязненных землях и их передача в землепользование уполномоченной организации, реабилитация загрязненных участков бывшего полигона, проведение мониторинга радиационной обстановки на территории зоны и передача условно чистых земель бывшего полигона в хозяйственный оборот.

«Уполномоченной организацией по управлению сверхнормативно-загрязненными землями полигона предполагается назначить подведомственную организацию Министерства энергетики – Национальный ядерный центр Республики Казахстан. Предприятие в течение 30 лет осуществляет текущую деятельность в области мирного использования атомной энергии, радиоэкологии и ликвидации объектов ядерной инфраструктуры и обладает высококвалифицированным персоналом, специализированным оборудованием, развитой инженерно-технической инфраструктурой и имеет необходимые разрешительные документы», – сказал Болат Акчулаков.

Он сообщил, что в период с 2008 года по настоящее время Национальным ядерным центром обследовано 100% территории полигона, проведено более 2 миллионов измерений и проанализировано порядка 5 тысяч образцов грунта. В текущем году материалы обследования будут направлены на государственную экологическую экспертизу, после чего будут определены границы условно чистых и сверхнормативно загрязненных земель полигона, ориентировочная площадь которых составляет 8900 и 9400 кв. км соответственно.

Проектом закона предлагается наделить уполномоченную организацию функциями по обеспечению режима нераспространения ядерного оружия на территории создаваемой зоны, реабилитации и снижению опасности радиоактивно-загрязненных земель, обращению с историческими радиоактивными отходами и мониторингу уровня радиоактивного загрязнения.

В пределах зоны ядерной безопасности будет введен запрет на осуществление деятельности, не предусмотренной законопроектом, что позволит предотвратить распространение радиоактивных отходов за пределы специализированной зоны и, как следствие, исключить возможность облучения населения.

Для обеспечения реализации основного законопроекта сопутствующим законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в Земельный и Экологический кодексы.

«Дополнение категории «земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения» Земельного кодекса «землями зоны ядерной безопасности». Кроме того, для закрепления необходимых правовых процедур законопроект предусматривает разработку и утверждение Порядка перевода земель запаса в «земли зоны ядерной безопасности», – пояснил министр.

Также предусматривается возможность передачи земель зоны ядерной безопасности в землепользование уполномоченной организации по функционированию Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

«Считаем, что принятие данного законопроекта в целом положительно скажется на вопросах экологии, радиационной безопасности населения, позволит ограничить несанкционированный доступ и распространение радиоактивно-опасных отходов полигона и не повлечет за собой возникновение каких-либо отрицательных правовых и социально-экономических последствий», - сказал глава Минэнерго.

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