Свежий выпуск Грант для тех, кто меняет мир Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

В рамках этой инициативы молодым специалистам Казахстана предлагалось разработать проекты в области социального предпринимательства. По результатам защиты бизнес-планов 13 финалистов представили свои проекты. Зинаида Шулятьева – одна из пяти победителей конкурса, выпускница детского дома «Айналайын», мама двоих детей. Она точно знает, как помочь детдомовцам и самой себе. Ее мечта – создать «райский сад» для себя и жителей города Талдыкоргана. Зинаида планирует выращивать фрукты и овощи на продажу, а в будущем еще и создать зону отдыха. Для участия в проекте девушка приехала в Алматы с двухлетним малышом – и выиграла грант!

– Хочу помочь в трудоустройстве выпускникам детских домов, людям пенсионного возраста и молодежи без стажа работы, – делится своими планами победительница. – По личному опыту я знаю, как тяжело им устроиться на работу. Хочу выращивать комбинированные сады (они включают в себя теплицы, огороды). Мес­то уже выбрано, на конкурсной основе я взяла в аренду пять гектаров земли на 49 лет. На грантовые и заемные деньги (планирую еще взять кредит) хочу купить необходимый инвентарь – саженцы, инструменты, трактор и другую технику. Проект рассчитан на пять лет, по истечении которых он станет приносить стопроцент­ную прибыль.

Среди победителей конкурса также Айбек Есимов, который планирует открыть арт-школу для детей из детских домов. Алим Хамитов предложил использовать технологию GlucoWAYS для измерения уровня сахара в крови людей, болеющих диабетом, и программу GlucoDOС, которая будет информировать врачей и родных. Арт-центр для художественно одаренных детей планирует организовать Альберт Воронцов. Анастасия Лобанова победила с проектом «Спортивные дворовые площадки для детей».

Помимо грантов, молодежи вручены свидетельства об успешном завершении программы обучения по социальному предпринимательству, ставшей частью проекта «Расширение возможностей молодежи для социально-экономического развития страны». Напомним, проект реализовывался в Казахстане и Кыргызстане. Только в нашей стране было подано более 270 заявок. Более 385 молодых людей приняли участие в однодневных семинарах по генерированию социальных идей. По программе «Социальное предпринимательство» обучение прошли 15 молодых специалистов из Казахстана, которые были отобраны из 270 кандидатов. Организаторами конкурса выступили Школа профессионального и непрерывного образования Университета Центральной Азии, Alma University, партнер проекта – компания Coca-Cola.



