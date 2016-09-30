Грант за... оптимизм Александр КУЗЕННЫЙ, Северо-Казахстанская область

А пока она, глава крестьянского хозяйства из села Имантау, доселе мало кому известная в предпринимательской сфере, оказалась удостоенной гранта за бизнес-проект «Закладка фруктово-ягодного сада». Познакомила меня с ней случайная встреча, так сказать, сошлись две удачи. Почему – станет понятно позже.



...Возвращаемся из командировки, на обочине голосует женщина средних лет, просит довезти до города. Оказывается, направлялась она в Петропавловск, а это ни много ни мало 300 км. В тот день Лидия Шеремет отмечала свой день рождения. Позвонили из районного отдела предпринимательства, поздравляют. Откуда узнали? Вроде никому не сообщала, промелькнуло в голове. Но позд­равляли, как выяснилось, не с днем рождения, а с выигранным грантом в 3 млн тенге.



Завтра в 16.00 надо быть в областном акимате, при себе иметь удостоверение личнос­ти. Какой тут день рождения, наконец-то случилось, о чем долго мечтала. Полчаса на сборы – и в путь. На чем и как добираться, где остановиться – в тот момент ей было не до этих бытовых мелочей.



Я видел несказанно счастливую женщину, которая отправилась автостопом, считай, на ночь глядя, за своей мечтой. В дороге до Кокшетау, где будет первая пересадка, нам предстоя­ло провести час с небольшим. Лидия Владимировна охотно рассказывала о себе, но больше и страстно – о собст­венном деле. Само собой напросился вывод: малый бизнес в сельской глубинке в конкретном случае очень в надежных руках.



Уроженка Алматинской облас­ти в Имантау переехала 28 лет назад – захотела поменять климат. Педагогу труда и черчения в местную школу устроиться не удалось – не было вакансий. Работники требовались пивзаводу и звероферме. На 8 лет стала норководом. Затем случился развал всего и вся.



– Нас сократили, работы в деревне нет, а жить надо, – вспоминает она те тяжелые времена. – Стали обзаводиться личным подсобным хозяйством, хоть что-то на столе будет. И вдруг на мою удачу совершенно случайно попался на глаза куст смородины, с низу до верху увешанный гроздьями ягод. Он и определил мою дальнейшую судьбу.



Собрала ведро, собрала второе, третье... Продала проезжавшим мимо отдыхающим. В кармане появились первые деньги. Ага, вот где можно развернуться, ухватилась она за мысль, тем более под боком находился заброшенный совхозный сад. Местные не горели желанием утруждать себя сбором ягод. Сахара в те годы не было да и денег тоже, варенье, компоты не сваришь.



Лидия Шеремет загорелась идеей восстановить заброшенный сад. он занимал 11 га. Оформила участок в аренду, и пока там наводился ее усилия­ми элементарный порядок, параллельно новая хозяйка закупала ягоды у населения с последующей реализацией.



Покупала, продавала и ускоренными темпами «грызла» плодово-ягодную науку, понимая, что без нее успеха в бизнесе не добьешься. Три года проходила в арендаторах, затем опять оказалась не у дел. Бывший сад передали в собственность, она осталась в нем на правах наемного работника, что в ее амбициозные планы не входило.



Было крайне обидно, сад требовал капитальной реконструкции, плодово-ягодные плантации, простояв без обновления свыше 60 лет, доживали последние деньки, – передавала Лидия Владимировна свое тогдашнее настроение. – Хозяин не торопился вкладывать деньги.



Собирает она семейный совет и ставит вопрос ребром: или у нас будет собственное дело, или всю жизнь придется заниматься бизнесом купи-продай. Семья выбрала первый вариант, взяв в аренду 10 га непонятно какой земли. На ней никогда и никто ничего не выращивал. В этом месте одно время стали самовысевом рас­ти сосенки, но и они вскоре зачахли – не та почва. Лидия Владимировна оформила КХ «Шеремет» и начала поднимать целину.



Нужны оборотные средства. Новоиспеченный предприниматель подает заявку на получение гранта, а пока ее рассматривают, оценивают бизнес-проект, семья продолжала укреплять и укрупнять домашнюю ферму. Свиньи, дойные коровы, телята, кролики, гуси, утки, куры – все поголовье разместилось под одной крышей.



– Тяжело такое стадо прокормить?



– А кто сказал, что будет легко? – улыбается она. – У нас есть трактор, тележка, машина, другая техника, сено готовим для себя и на продажу...



Все больше убеждаюсь: слово «трудности» придумано явно не для нее.



– Куда деваете излишки?



– Отвозим в город.



– Но ведь 100 километров...



– Это разве расстояние?



В социальных сетях находит нужный для ее бизнеса плодопитомник в Новосибирской области. Реклама привлекательная, но надо товар, как говорят, попробовать на зуб, иначе можно купить кота в мешке. Возле дома закладывает опытные делянки – урожай получает отменный. Всхожесть отличная, плодов много, прекрасные вкусовые качества.



– Обидно за оте­чественных садоводов, все бывшие сады еще целинных времен исчезли с лица земли, а новые никто не закладывает, – делится наболевшими проблемами. – Дожили до того, что клубнику завозим из Кыргызстана. на вкус никакая, зато как кусаются цены. Алматинская ягода намного привлекательней, но ее мало.



Она твердо убеждена: в саду должны править бал современные технологии. Делится, как надо работать с клубникой. В простонародье ее отправляют в зимовку, присыпав древесными опилками. Лидия Владимировна возражает:



– Опилки прессуются, на ягодах образуется гниль, лучше для этих целей использовать пшеничную или ячменную солому, тогда растение дышит, под соломой создается оптимальный тепловой режим...



Кроме клубники, собралась выращивать облепиху, смородину черную и красную, сливу, крыжовник, малину. Без применения химии. Кстати, смородина, понял так, ее любимая культура. она же образует в домашнем огороде живую изгородь. Экономятся стройматериалы, второе – собранная ягода идет на продажу.



По ее словам, бизнес-проект составляла, вкладывая душу, без чего не собрать богатого урожая.



Возвращаемся к выигранному гранту. Между прочим конкурентов у главы КХ «Шеремет» набралось более 50, но 3 млн тенге достались ей, на мой взгляд, по праву.



– Я уже место на городском оптовом рынке прикупила, – как бы мимоходом заметила. – Пока буду продавать закупочную ягоду, через два-три года собственный сад даст первый урожай...



...Проезжая мимо бывшего совхоза «Садовый» и видя полусгнившие плодово-ягодные кустарники, Л. Шеремет изменилась в лице:



– Такое богатство профукали...



Существовал целый совхоз с техническими и агрономическими службами, в саду трудились около 90 рабочих, и тем не менее специализированное хозяйство не справилось с поставленными задачами накормить прежде всего областной центр собственной качественной и доступной по цене продукцией. Она в одиночку, призвав в помощники 5–7 наемных работников, готова свой бизнес-проект довести до победного конца.



P. S. Пока готовился материал к печати, грант в 3 млн тенге «усох» до 1,2 млн...

