Гражданин Индии задержан в Казахстане за перевозку наркотиков

При патрулировании пассажирского поезда Алматы – Ташкент транспортные полицейские Казахстана совместно с пограничной службой КНБ РК задержали пассажира по подозрению в хранении наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

Фото: пресс-служба ДП на транспорте

36-летний гражданин Индии ехал по маршруту Объединенные Арабские Эмираты – Казахстан – Узбекистан.

«Он прилетел из ОАЭ в Алматы, далее направлялся в Ташкент.

В сумке задержанного изъято наркотическое средство гашиш.

Начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено», – сообщил начальник департамента полиции на транспорте Бакытжан Малыбаев.

Подозреваемый водворен в ИВС УП Арыси.

Иные сведения по статье 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежат.