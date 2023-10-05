Гражданин Индии задержан в Казахстане за перевозку наркотиков

При патрулировании пассажирского поезда Алматы – Ташкент транспортные полицейские Казахстана совместно с пограничной службой КНБ РК задержали пассажира по подозрению в хранении наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.
36-летний гражданин Индии ехал по маршруту Объединенные Арабские Эмираты – Казахстан – Узбекистан.
«Он прилетел из ОАЭ в Алматы, далее направлялся в Ташкент.
В сумке задержанного изъято наркотическое средство гашиш.
Начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено», – сообщил начальник департамента полиции на транспорте Бакытжан Малыбаев.
Подозреваемый водворен в ИВС УП Арыси.
Иные сведения по статье 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежат.