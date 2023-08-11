Гражданство Казахстана "продавал" за миллион житель Алматы

Гражданство Казахстана обещал иностранцам житель Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Кроме того, подозреваемый обещал помощь в получении кредита.

За свои услуги фигурант брал от «клиентов» вознаграждение от 300 тысяч до 1 млн тенге.

«В настоящее время с официальным заявлением на А. 1990 года рождения в наше подразделение обратились 4 человека. Уголовное дело зарегистрировано по части 4 уголовной статьи «Мошенничество». Досудебное расследование проводится.

Не исключая возможность причастия злоумышленника к другим эпизодам, призываем граждан в случае опознания позвонить по телефонам: 8-778-622-02-19 и 8-747-699-70-02», – призвал начальник управления полиции Наурызбайского района подполковник полиции Мухамедали Сейсенулы.