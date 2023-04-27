Грибникам налог прописан

Любители растительных заготовок тут же напряглись – неужели придется платить за каждый поход по ягоды-грибы? В Министерстве финансов поспешили успокоить: новый налог не распространяется на тех, кто собирает грибы и ягоды для личного пользования, а лишь на тех, кто использует дикорастущие растения в коммерческих целях.

Сначала в кулуарах Мажилиса Парламен­та разъяснение дал министр финансов Ерулан Жамаубаев.

– Этот вид сбора существовал и раньше. Разница в том, что он распространялся только на территории особо охраняемых зон, парков, заповедников и так далее, а сейчас повсеместно – это во-первых. Во-вторых, речь идет не о простых граж­данах, а о предпринимателях, которые поставили сбор даров природы на поток и собираются изготавливать лекарственные препараты или использовать собранное в коммерческих целях.

Оперативно пресс-конференцию соб­рал Комитет государственных доходов, правда, на большинство вопросов ответить там не смогли, переадресовав их другим ведомствам. В КГД сослались на принятый 2 января Закон «О растительном мире», который разделил общее (бесплатное и без разрешений) и специальное пользование растительным миром (за что надо платить).

– Налоговый кодекс просто приведен в соответствие с отраслевым законом. В настоящее время плата за сбор дикорас­тущих лекарственных растений, ягод, грибов, орехов уплачивается только на территории лесного фонда и заповедников, это лишь 11% территории респуб­лики, хотя такие растения собираются везде. Поэтому со следующего года плата будет взиматься и за заготовку дикорастущих растений, собираемых вне данной территории, но только для фармацевтических, продовольственных и технических нужд – то есть предпринимательских целей. При сборе для личного и домашнего использования плата не взимается, – пояснил заместитель руководителя управления непроизводственных платежей КГД Министерства финансов Берик Абышев.

Все это делается лишь в целях защиты лесного фонда, заверили налоговики. И даже привели соответствующие данные. В Казахстане насчитывается около 6 000 видов дикорастущих растений, 4 850 видов грибов, 2 000 видов растений и водорослей, 1 000 видов мхов и лишайников. Из общего числа свыше 1 400 являются лекарственными рас­тениями, в том числе 220 представлены в медицине.

387 видов включены в Красную книгу как редкие и находящиеся на грани исчезновения. 110 реликтовых растений произрастают с древних времен, 698 эндемичных видов – только в Казахстане. И деньги от их сбора в промышленных масштабах должны пополнять местный бюджет.

Руководитель управления развития лес­ного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Мади Нурпеисов, к которому мы тоже обратились за разъяс­нениями, подтвердил, что новые нормы пойдут лишь на пользу растительному миру. Запас лекарственных растений ограничен, исчерпаем, а спрос на них с каждым годом увеличивается.

– До 2023 года пользование растительным миром регламентировалось только на территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. За ее пределами не был определен уполномоченный орган, в чьей компетенции находилась бы выдача разрешений на сбор дикорастущих растений. С принятием Закона «О растительном мире» внесены изменения в Налоговый кодекс в части платы за пользование дикорастущими растениями. Эта плата касается тех, кто использует растения в коммерческих целях, – пояснил Мади Нурпеисов.

То есть обычные любители походов по ягоды-грибы могут быть спокойны, ничего платить за удовольствие полакомиться дарами природы не нужно. В каждом регионе утверждены пределы норм того, что можно собирать в личных целях.

Например, Восточный Казахстан богат кедровыми орехами, и на каждого человека там разрешается сбор в объеме 10 кг чистого ореха или 30 кг шишек. Лимит грибов на человека – около 20 кг, ягод – до 10–15 кг. Эти нормы зависят от того, насколько часто растение встречается на территории, и от количества проживающего населения.

– Если пятеро членов семьи вышли в лес, то могут целый мешок запросто собрать, и никаких документов не пот­ребуется. Вот если люди приедут на фурах, их остановят. Они должны заранее подать заявку в местный исполнительный орган, который в течение 10 дней выдает либо разрешение, либо мотивированный отказ, и оплатить налог, – говорит Мади Нурпеисов. – Мы изучали опыт 14 стран, такие законы есть в Беларуси, России, Украине, они необходимы и целесообразны. Ведь природные ресурсы принадлежат народу, из рес­публиканского бюджета выделяются средства на их инвентаризацию, мониторинг, сохранение от пожаров, вредителей, восполнение... Теперь мы хотим провести инвентаризацию растительного мира по всей рес­публике, обновить устаревшие геоботанические данные. Так сможем узнать, сколько людей сбором занимаются, в каком объеме можно заготавливать тот или иной вид растений. При этом собираемые с налога средства пойдут на мероприятия по охране окружающей среды.

За несоблюдение норм закона преду­смотрена административная, а в случае превышения суммы ущерба в 100 МРП – и уголовная ответственность. Сумма штрафов – от 1,5 до 3 МРП за килограмм. То есть если незаконно было собрано 100 кило краснокнижного вида растения, то штраф может достигать 300 МРП, а это уже немалые деньги.

– До недавнего времени не был определен уполномоченный орган. Теперь наш Комитет лесного хозяйства и животного мира будет заниматься этими вопросами. Если кто-то хотел заниматься данным видом деятельности, но не знал, как легализовать бизнес, то сейчас может это сделать, – говорит представитель Мин­экологии.

Маслихаты до конца декабря должны утвердить ставки платы за один кило­грамм дикорастущего растения с учетом соответствующих экономических, ресурс­ных исследований. Уплата производится ежеквартально в бюджет по месту заготовки, налоговой отчетности нет.

Чтобы получить разрешение, необходимы сведения об участке, где планируется сбор, согласие собственника, материалы ресурсного обследования, чтобы определить лимит и срок сбора. Оплата производится в зависимости от вида растения. Например, налог за кило­грамм грибов сейчас чуть превышает сто тенге, корня солодки – 16 тенге, а этого растения с 2018 по 2022 год экспортировано более 40 тыс. тонн.

К слову, за 2022 год в государственный бюджет поступило более полутора миллиардов тенге платы за лесные пользования, в том числе и за заготовку (сбор) лекарственных растений, дикорастущих плодов, орехов, грибов и ягод на территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Учитывая, что теперь платить придется за промышленный сбор по всему Казахстану, суммы должны вырасти в разы.