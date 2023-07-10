Громкий юбилей

Накануне праздника в летнем амфитеатре Центрального парка жителей и гостей города собрало музыкальное шоу «Елорда әуені Астана». Небольшие видео о событиях и достижениях Астаны, известных архитектурных сооружениях города не оставили никого равнодушными.

В этот вечер можно было также послушать первый казах­станский независимый Ne Prosto Orchestra, таких известных инструменталистов, как Ratovich, Багжан Октябрь, Royal Beat, Илья Башкатов. Прозвучали как классические произведения, так и современные популярные композиции, мировые хиты в хоровом исполнении.

В День города на площади перед сферой «Нур-Алем» на ЭКСПО горожанам представилась возможность посетить цветочный фестиваль Gul Astana. Мероприя­тие было организовано с целью вовлечь граждан в экодвижение и показать значимость переработки вторсырья, объединить экоактивистов столицы.

Для посетителей были открыты бесплатные интерактивные зоны, посвященные городским сообществам и их деятельности. Здесь также установили зеленую карту города, на которой жители могли указать места, где не хватает озеленения и общественных пространств.

Такие зоны участники фестиваля отмечали «пином» на карте, и все рекомендации горожан обе­щали учесть при планировании озеленения и благоустройства города.

Изюминкой мероприятия стали климатические юрты, оформ­ленные в ландшафте природных зон Казахстана, и конкурс флорис­тов по оформлению цветочной зоны. Прошли образовательные и эко-мастер-классы: по ресайклингу (переработка отходов и изготовление произведений искусства и арт-объектов из пластика) и апсайклингу (вторичное использование материалов и вещей с созданием для них нового функционала).

На следующий день здесь можно было посетить ежегодный книжный фестиваль Kitap Fest. На празднике проходили презентации книг, автограф-сессии, выступления авторов и писателей, блогеров, лидеров мнений о пользе чтения книг, об их любимых произведениях. Можно было посетить семинары и лекции для начинающих писателей и издательств о секретах продвижения книг и защите авторского права.

Редкие издания были представлены на выставке «Оқырман ұлттың ұрпағымыз», организованной совместно с Национальной академической библиотекой РК.

На книжной ярмарке можно было напрямую приобрести понравившуюся литературу от магазинов и издательств со скидкой до 20%. Презентацию книг, поэтический батл и детские активности подготовила Централизованная библиотечная система города.

В развлекательную программу для детей вошли игры, квесты, мастер-классы, аниматоры, аквагрим и спектакль «Алдар көсе» от театра кукол. Еще у гостей фестиваля была уникальная возможность пополнить полку интересными, захватывающими книгами разнообразных жанров благодаря акции «Прочитай и обменяйся книгой с другом».

В выходные прошел большой праздник еды и напитков: Jubilee food truck в Центральном парке собрал множество жителей и гостей города. В шатрах под открытым небом можно было увидеть процесс приготовления и попробовать 25 разных видов еды: от десертов и закусок до салатов и шашлыков.

Проходили и мастер-классы по приготовлению лимонадов и коктейлей, где можно было даже создать собственный напиток, и вкуснейших баурсаков. Шеф-повар – популярный фудблогер Индира Галымжан – готовила нестандартные виды баурсаков (например, на кокосовом молоке или с добавлением чая) и цветной хворост.

С особым интересом слушали рецепты и наблюдали за тем, как в руках Индиры рождается вкуснятина, конечно же, дети. Ознакомившись с технологией, ребенок мог самостоятельно приготовить баурсак с необычной начинкой или в виде сэндвича.

– На два дня мы разработали насыщенную программу от известных казахстанских шеф-поваров, представителей ресторанов. Не забыли и о детях – предусмотрели аниматоров, – отметила один из организаторов фестиваля Эльмира Сарсеналиева.

Уже в первый час фестиваля наблюдался хороший поток гостей: за два дня было приготовлено рекордное количество баурсаков – около 400 кг.

Каждое мероприятие к юбилею столицы нашло своего любителя. Амфитеатр был заполнен, а на площадях у досто­примечательнос­тей можно было встретить множество знакомых и обменяться с ними теплыми воспоминаниями о нашей родной и горячо любимой Астане...