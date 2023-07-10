Громкий юбилей

Статьи
101
Наталия Хомс

День города в Астане отметили весело, интересно и... грандиозно!

фото Игоря Бургандинова

Накануне праздника в летнем амфитеатре Центрального парка жителей и гостей города собрало музыкальное шоу «Елорда әуені Астана». Небольшие видео о событиях и достижениях Астаны, известных архитектурных сооружениях города не оставили никого равнодушными.

В этот вечер можно было также послушать первый казах­станский независимый Ne Prosto Orchestra, таких известных инструменталистов, как Ratovich, Багжан Октябрь, Royal Beat, Илья Башкатов. Прозвучали как классические произведения, так и современные популярные композиции, мировые хиты в хоровом исполнении.

В День города на площади перед сферой «Нур-Алем» на ЭКСПО горожанам представилась возможность посетить цветочный фестиваль Gul Astana. Мероприя­тие было организовано с целью вовлечь граждан в экодвижение и показать значимость переработки вторсырья, объединить экоактивистов столицы.

Для посетителей были открыты бесплатные интерактивные зоны, посвященные городским сообществам и их деятельности. Здесь также установили зеленую карту города, на которой жители могли указать места, где не хватает озеленения и общественных пространств.

Такие зоны участники фестиваля отмечали «пином» на карте, и все рекомендации горожан обе­щали учесть при планировании озеленения и благоустройства города.

Изюминкой мероприятия стали климатические юрты, оформ­ленные в ландшафте природных зон Казахстана, и конкурс флорис­тов по оформлению цветочной зоны. Прошли образовательные и эко-мастер-классы: по ресайклингу (переработка отходов и изготовление произведений искусства и арт-объектов из пластика) и апсайклингу (вторичное использование материалов и вещей с созданием для них нового функционала).

На следующий день здесь можно было посетить ежегодный книжный фестиваль Kitap Fest. На празднике проходили презентации книг, автограф-сессии, выступления авторов и писателей, блогеров, лидеров мнений о пользе чтения книг, об их любимых произведениях. Можно было посетить семинары и лекции для начинающих писателей и издательств о секретах продвижения книг и защите авторского права.

Редкие издания были представлены на выставке «Оқырман ұлттың ұрпағымыз», организованной совместно с Национальной академической библиотекой РК.

На книжной ярмарке можно было напрямую приобрести понравившуюся литературу от магазинов и издательств со скидкой до 20%. Презентацию книг, поэтический батл и детские активности подготовила Централизованная библиотечная система города.

В развлекательную программу для детей вошли игры, квесты, мастер-классы, аниматоры, аквагрим и спектакль «Алдар көсе» от театра кукол. Еще у гостей фестиваля была уникальная возможность пополнить полку интересными, захватывающими книгами разнообразных жанров благодаря акции «Прочитай и обменяйся книгой с другом».

В выходные прошел большой праздник еды и напитков: Jubilee food truck в Центральном парке собрал множество жителей и гостей города. В шатрах под открытым небом можно было увидеть процесс приготовления и попробовать 25 разных видов еды: от десертов и закусок до салатов и шашлыков.

Проходили и мастер-классы по приготовлению лимонадов и коктейлей, где можно было даже создать собственный напиток, и вкуснейших баурсаков. Шеф-повар – популярный фудблогер Индира Галымжан – готовила нестандартные виды баурсаков (например, на кокосовом молоке или с добавлением чая) и цветной хворост.

С особым интересом слушали рецепты и наблюдали за тем, как в руках Индиры рождается вкуснятина, конечно же, дети. Ознакомившись с технологией, ребенок мог самостоятельно приготовить баурсак с необычной начинкой или в виде сэндвича.

– На два дня мы разработали насыщенную программу от известных казахстанских шеф-поваров, представителей ресторанов. Не забыли и о детях – предусмотрели аниматоров, – отметила один из организаторов фестиваля Эльмира Сарсеналиева.

Уже в первый час фестиваля наблюдался хороший поток гостей: за два дня было приготовлено рекордное количество баурсаков – около 400 кг.

Каждое мероприятие к юбилею столицы нашло своего любителя. Амфитеатр был заполнен, а на площадях у досто­примечательнос­тей можно было встретить множество знакомых и обменяться с ними теплыми воспоминаниями о нашей родной и горячо любимой Астане...

#Астана #мероприятия #День столицы #празднование

Популярное

Все
Суд наказал школьниц, издевавшихся над сверстницей, реальным лишением свободы
В Кызылординской области два человека скончались от конго-крымской геморрагической лихорадки
Ученый-аллергик испытает свою вакцину на себе
Реконструированная протодомбра возрастом более тысячи лет хранится в Восточно-Казахстанском историко-краеведческом музее
Среди многочисленных экспонатов Акмолинского областного историко-краеведческого музея есть такие, что до сих пор хранят свои тайны. В их числе и бронзовая буддийская статуэтка
Молчать нельзя помочь
Три кита и «хвостик»
Почти в четыре раза сократилось число семеноводческих хозяйств в хлопководстве, и это поставило отрасль в зависимость от импорта
Защита титула в разгаре
Путевка в Париж
Тезка столицы
Громкий юбилей
На расстоянии клика
Наказывать фермеров за самовольный захват и распахивание земель призвали члены общественного совета Северо-Казахстанской области
Мечтай, создавай, управляй
Марши, песни, ностальгия
Достоин памяти народной
Завершен двухлетний марафон
Нацбанк: ставка на осмотрительность
Игра, прошедшая через века
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Человеческие останки нашли при замене труб в Костанае
Новые госуслуги включили в компетенцию Мининдустрии
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
Перспективный проект по обеспечению молодежи жильем внед­ряют в Кызылорде
С 1 июля в Казахстане начала действовать новая модель электроэнергетики
IACA: высокая оценка казахстанской модели судебного администрирования
Конго-крымскую геморрагическую лихорадку выявили у шести жителей Туркестанской области
Зрелищное шоу дронов пройдёт в Астане
С 1 июля 2023 года в Казахстане вступил в силу Социальный кодекс, который, по мнению разработчиков, определяет начало новой эры социальной политики
Кокшетауские ребята гостили в аулах Зерендинского района, где знакомились с сельским бытом, попробовали доить коров, готовить национальные блюда
25-летие Астаны отмечают сегодня в Казахстане
Закончился ремонт на МАЭК
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн

Читайте также

Нацбанк: ставка на осмотрительность
Марши, песни, ностальгия
Тезка столицы
Путевка в Париж

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]