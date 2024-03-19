Грубые нарушения закона о ветеринарии выявили в Павлодарской области

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Как уточняется, в ходе прокурорской проверки установлены более 8 тысяч незаконных исследований мясной и молочной продукции с использованием непригодных приборов, также нарушались элементарные требования ветеринарного законодательства.

«За совершение правонарушений по статьям 406 «Несоблюдения ветеринарных правил, требований и ветеринарных нормативов» и 419 «Применения средств измерений, не прошедших поверку» КоАП, прокуратурой наложены на юридические лица штрафы на сумму около 1 млн тенге», — проинформировали в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время по акту прокуратуры решается вопрос о приостановлении действия лицензии частной лаборатории.