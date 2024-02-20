Группу браконьеров поймали на озере Сорбулак

У них изъяли около трех тонн рыбы, плавсредства и различные виды огнестрельного оружия и боеприпасов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматинской области преступная группа из одиннадцати человек промышляла на озере – отстойнике Сорбулак в Илийском районе. Злоумышленников накажут за незаконный улов рыбы в производственных масштабах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД.

— Установлено, что они занимались незаконным ловом рыбных ресурсов с применением запрещенных сетей китайского производства. У браконьеров изъято около трех тонн рыбы сазан, плавсредства и разные орудия браконьерского лова, а также различные виды огнестрельного оружия и боеприпасов. Данный факт зарегистрирован по признакам уголовного правонарушения: незаконная добыча рыбных ресурсов и незаконное хранение огнестрельного оружия. Основные фигуранты дела водворены в ИВС, — сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

Он отметил, что добыча рыбных ресурсов на этом озере имела организованный характер. Улов поставлялся в разные регионы страны для реализации. Государству нанесен материальный ущерб на сумму более 17 млн тенге только по изъятой рыбе.