Группа школьниц избила сверстницу в Семее

Полицейские проводят проверку по факту избиения подростка сверстниками в Семее, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Kazpravda.kz

На кадрах, которые выложили в Сеть, видно, как девочку жестоко избивают.

Как сообщили в полиции, данный инцидент имел место 10 апреля в городе Семее.

15 апреля по данному факту начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК.

Все фигуранты конфликта установлены, вместе с законными представителями доставлены в ОП.

В настоящее время с участием родителей и психологов проводятся следственные мероприятия.