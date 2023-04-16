Группа школьниц избила сверстницу в Семее
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Полицейские проводят проверку по факту избиения подростка сверстниками в Семее, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.
На кадрах, которые выложили в Сеть, видно, как девочку жестоко избивают.
Как сообщили в полиции, данный инцидент имел место 10 апреля в городе Семее.
15 апреля по данному факту начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК.
Все фигуранты конфликта установлены, вместе с законными представителями доставлены в ОП.
В настоящее время с участием родителей и психологов проводятся следственные мероприятия.