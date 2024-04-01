Группа вымогателей задержана в Караганде

В Карагандинской области оперативниками УБОП совместно с прокуратурой пресечена деятельность преступной группировки, сообщает Polisia.kz.

В ходе оперативной разработки установлена причастность данной группировки к 12 преступлениям. Потерпевшие являются работниками АО «Qarmet», индивидуальными предпринимателями и студентами высших учебных заведений.

Подозреваемые избивали, вымогали имущество и отбирали деньги у граждан.

«Задержаны 25 членов группировки. Из них 10 наиболее активных арестованы. В ходе обысков изъяты огнестрельное и холодное оружия, боеприпасы, религиозная литература и крупная сумма денежных средств. В настоящее время проверяется их причастность к другим преступлениям», – сообщил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.