Группу браконьеров и теплоход задержали пограничники на Каспии

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За прошедшие выходные на Каспии задержаны 8 браконьеров и теплоход, передает Kazpravda.kz
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Как сообщает пресс-служба ПС КНБ РК, пограничниками региональных управлений "Береговой охраны" и "Батыс" за прошедшие выходные дни (7-8 апреля 2019 года) задержаны за нарушение пограничного режима и режимов территориальных и внутренних вод (моря) 8 человек, изъято 3 единицы малых плавательных средств (2-типа "Байда", 1 – резиновая лодка и теплоход).
"Освобождены десятки рыб осетровых пород и тюленей. Предотвращен ущерб государству на сумму 10 986 275 тенге. Наложено штрафов на сумму более 150 000 тенге", – сообщили в пресс-службе ПС КНБ РК.
Ранее Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил проект ратификации Соглашения о предотвращении инцидентов
на Каспийском море.