Группу домушников задержали в Алматы

Четверо из них – ранее неоднократно судимые.

Фото МВД РК

Полицейские Алматы задержали с поличным по "горячим следам" группу домушников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Спецоперация прошла в первом часу ночи по улице Демьяна Бедного. Задержаны пятеро мужчин, с 1990 по 1994 годов рождения, жители разных областей Казахстана. Четверо из них – ранее неоднократно судимые, в том числе за грабеж, изнасилование, похищение человека, хулиганство, кражи и угон. Среди задержанных есть и предполагаемый скупщик краденого.

"Заключительным "делом" криминального квинтета стала кража имущества из частного дома по улице Байжанова, в Алатауском районе Алматы. Вечером злоумышленники, отжав оконную раму, проникли в дом и похитили чужое имущество. Вещественные доказательства изъяты", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов.

На сегодня установлено, как минимум, 5 преступлений, к которым, предварительно, имеют причастность задержанные, добавил он.