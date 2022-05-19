Общество
Группу киберпреступников задержали в Шымкенте

В Шымкенте задержана группа киберпреступников. Свои криминальные кибероперации пять молодых мужчин осуществляли через звонки доверчивым гражданам, сообщает Polisia.kz.

При этом у каждого члена преступной группы были свои "обязанности". Один – организатор афер, другие играли роль операторов банка или любой финансовой организации, а третьи снимали вырученные деньги в банкоматах. В настоящее время полицейские установили причастность группы к свыше 20 фактам интернет-мошенничества. Обманутые граждане – по всей стране. Общая сумма нанесенного им ущерба устанавливается.

Как рассказали потерпевшие, мошенники с уверенным голосом представлялись сотрудниками службы безопасности банка. К примеру, гражданину позвонил "работник банка" и сообщил, что кто-то пытается оформить на его имя кредит. После этого, якобы для отмены действия, звонивший получил у растерявшегося мужчины всю необходимую информацию: данные банковской карты, SMS-код и прочее. Позднее горожанин узнал, что на его имя оформили кредит на 2 млн тенге.

Некоторым из потерпевших злоумышленники заявляли, что с карточки клиента некто пытается перевести большую сумму и, чтобы сохранить свой капитал, нужно перечислить имеющиеся деньги на указанный номер счета. Этим же указаниям лже-сотрудников банка следовала и жительница Аль-Фарабийского района, которая в результате лишилась 4 млн тенге.

В результате оперативных мероприятий стражи порядка вышли на след одного из подозреваемых, в обязанности которого входило снятие наличности в банкоматах. А через него оперативники задержали еще двоих. Остальные двое задержаны на территории Российской Федерации, проводятся работы по их экстрадиции в Казахстан.

В ходе проверки у подозреваемых изъято 46 банковских карт, 6 сотовых телефонов и 20 SIM-карт. Полицейскими не исключается вероятность того, что эта преступная группа имеет организованный характер.

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