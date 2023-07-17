Грузовой поезд сошел с рельсов в Жамбылской области

В Жамбылской области задерживаются пассажирские поезда из-за схода с рельсов вагонов грузового поезда, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

По информации пресс-службы национальной компании "Қазақстан темір жолы", 7 июля в 1:05 в Шуском районе, на станции «Аспара», на участке Турксиб – Шу, сошли с рельсов вагоны грузового поезда сообщением Тараз – Шу.

Жертв и пострадавших нет.

Однако из-за ЧП задерживаются пассажирские поезда. Все они обеспечены питьевой водой, работают вагоны-рестораны, подчеркнули в КТЖ.

В свою очередь в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области открыли горячую линию для психологической поддержки пассажиров.

На месте происшествия идут ремонтно-восстановительные работы. Причину схода вагонов предстоит определить специальной комиссии КТЖ.