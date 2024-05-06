Грязевой сель затруднил движение на районной дороге в ВКО
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Причиной нештатной ситуации стали погодные условия
В результате проливных дождей на 12 км дороги районного значения Маралды – Ушбулак в Маркакольском районе со склонов сошел сель, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Грязевые потоки длинной 50-100 метров могут создать препятствия для движения транспорта, отмечают в областном акимате.
Участок перекрыт, организовано дежурство сотрудников полиции. На место выехали специалисты учреждения «Қазақстан селден қорғау», которые должны оценить ситуацию и наметить необходимые работы.
Ситуация находится на контроле руководства Маркакольского района.