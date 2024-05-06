Грязевой сель затруднил движение на районной дороге в ВКО

Фото предоставлено акиматом Маркакольского района

В результате проливных дождей на 12 км дороги районного значения Маралды – Ушбулак в Маркакольском районе со склонов сошел сель, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Грязевые потоки длинной 50-100 метров могут создать препятствия для движения транспорта, отмечают в областном акимате.

Участок перекрыт, организовано дежурство сотрудников полиции. На место выехали специалисты учреждения «Қазақстан селден қорғау», которые должны оценить ситуацию и наметить необходимые работы.

Ситуация находится на контроле руководства Маркакольского района.