Гульшат Онланбеккызы возглавила Институт раннего развития детей

Кадровые назначения
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Приказом министра просвещения РК Гульшат Онланбеккызы назначена директором Института раннего развития детей Министерства просвещения РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвет.

Фото: пресс-служба МП РК

Гульшат Онланбеккызы родилась в 1973 году в Жамбылской области. Кандидат педагогических наук, доцент, ассоциированный профессор. Имеет более 100 научных и научно-методических трудов.

В 1991 году окончила Джамбульское педагогическое училище им.Абая по специальности «Дошкольное образование». В 1995 году окончила Жамбылский педагогический институт по специальности «Воспитатель. Преподаватель дошкольной педагогики и психологии». В 2004 году – аспирантуру в Казахском Национальном педагогическом университете им. Абая по специальности «Общая педагогика, история педагогики и образования, этнопедагогика». В 2007 году – Таразский государственный университет им.М.Х.Дулати по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начала специалистом учебного отдела ТарГУ им.М.Х.Дулати.

С 2000 по 2006 гг. старший преподаватель, доцент кафедры «Психология» ТарГУ им.М.Х.Дулати.

С 2007 по 2010 гг. доцент кафедры «Педагогика» Евразийского национального университета им.Л.Н.Гумилева.

С 2010 по 2012 гг. директор Института стратегического менеджмента образования, заместитель директора РГКП «Национальный центр оценки качества образования» МОН РК.

С 2012 по 2014 гг. заместитель директора по научно-методической работе РГКП «Национальный центр образовательной статистики и оценки качества образования» МОН РК.

С 2014 по 2022 гг. возглавляла филиалы АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» ИПК педагогических работников по Жамбылской области, городу Астана, Алматинской области.

С 2022 г. по настоящее время занимала должность директора Негосударственного научно-практического центра развития образования.

 

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