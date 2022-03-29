Из Казахстана отправлена еще одна партия гуманитарной помощи нуждающимся гражданам Украины.

Вчера Министерство по чрезвычайным ситуациям РК организовало специальный рейс из Алматы в польский город Катовице для доставки очередной партии гуманитарной помощи гражданам Украины.

По данным МЧС, груз общим весом 17,5 тонны включает в себя предметы первой необходимости, такие как продукты питания и пос­тельные принадлежности. Ранее Казахстан направил гуманитарную помощь общим весом 28,2 тонны в виде 17 наименований лекарств – это антибиотики, противовоспалительные, противокашлевые и антигипертензивные препараты.

Гуманитарная помощь была предоставлена согласно данному ранее поручению Президента Касым-Жомарта Токаева на основании обращения украинской стороны.

В тот же день доставивший груз самолет отправился обратно в Казахстан уже в качестве репатриационного рейса с 53 пассажирами на борту – это наши граждане и члены их семей, прибывшие из Украины в Польшу при содействии казах­станских дипломатов.

Всего, по данным МИД РК, из Украины вывезено 900 граждан РК, из них 743 вернулись в Казахстан.