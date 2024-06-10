Гвардеец спас тонущую женщину в Талдыкоргане

Военнослужащий воинской части 5514 ефрейтор Алишер Асылбеков, находясь на прогулке по городскому пляжу, заметил тонувшую в воде женщину, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии МВД РК
Инцидент произошел 9 июня около 22:45 часов.
Гвардеец без промедления разделся и прыгнул в воду, чтобы спасти женщину. Быстро доплыв, ефрейтор схватил ее за руку и вытащил на берег, где провел реанимационные действия. Он также успокоил плачущего ребенка пострадавшей, находившегося на берегу.
Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК
Алишер Асылбеков служит в Национальной гвардии РК с мая 2022 года. Свой поступок он не считает героическим.
«Полагаю, что каждый на моем месте поступил бы так же. Я гулял по набережной, когда услышал шум у воды. Оказалось, что женщина тонула из-за сильного течения. Также плохое освещение затрудняло оценку обстановки. Когда я ее вытащил, она была в шоковом состоянии. Оказав пострадавшей первую медицинскую помощь, я начал успокаивать 2-летнего сына женщины, который от испуга начал плакать. К этому времени сотрудники полиции уже прибыли на место», – отметил военнослужащий.