Гвардеец стал вице-чемпионом по боевому самбо в Сербии

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В сербском городе Нови-Сад закончился Кубок мира по спортивному и боевому самбо

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Спортсмены соревновались в 21 весовой категории – мужчины и женщины по 7 категорий в спортивном самбо и первенство по боевое самбо у мужчин также в 7 весовых категориях.

Так, в весовой категории до 58 кг по боевому самбо военнослужащий по контракту актюбинской воинской части 6655 рядовой Арман Турумбетов занял почетное второе место, став вице-чемпионом Кубка мира.

Данный Кубок Мира стал крайней боевой репетицией перед Чемпионатом мира, который состоится уже скоро – в текущем 2023-м году в Армении. Международная федерация самбо в дальнейших перспективах планирует проведение Кубков мира ежегодным на всех континентах.

Напомним, что за день до этого в составе казахстанской сборной принимали участие и другие военнослужащие Национальной гвардии – Ғазиз Бейбіт стал бронзовым призёром по спортивному самбо в весовой категории до 71 кг, а мастер спорта международного класса Еламан Койшыбаев стал чемпионом по спортивному самбо в весовой категории до 88 килограмм.

"Благодарю за поддержку всех, кто верил в меня и мои силы. Большой рахмет, конечно, моим тренерам в подготовке к данным соревнованиям. Я горд представлять нашу страну на соревнованиях такого высокого ранга. Спасибо за доверие руководству МВД и Национальной гвардии, они постоянно предоставляют военнослужащим возможность представлять страну на международной арене. В свою очередь, постараюсь в следующий раз завоевать золото", – пообещал гвардеец Арман Турумбетов.

#Кубок мира #самбо #гвардия

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