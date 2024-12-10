Гвардеец занял призовое место в международном песенном конкурсе

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Конкурс, организуемый с 1996 года, собрал участников из более чем восьми стран. Казахстан на этом престижном музыкальном состязании представлял Аскар Рысбек – молодой певец группы «Генерал» культурно-досугового центра воинской части 5571 регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии МВД РК.

Талантливые певцы исполнили произведения в жанре классического романса. Выступление Аскара Рысбек покорило зрителей и жюри благодаря его выразительному голосу и сценическому мастерству.

- Хочу выразить глубокую благодарность всем, кто поддерживал меня на моем творческом пути. Особую признательность я хочу выразить заместителю Министра внутренних дел - Главнокомандующему Национальной гвардией генерал-майору Ансагану Балтабекову, за его доверие и поддержку. Я понимаю, что эта победа – это не только моя личная заслуга, но и результат совместной работы всего коллектива культурно-досугового центра нашей воинской части, - поделился гвардеец.

Стоит отметить, что Аскар Рысбек – лауреат республиканских и международных конкурсов. Он также является победителем международного конкурса «Орфей» в городе Челябинск (Россия) и VIII конкурса «Среднеазиатская романсиада» в столице Кыргызстана – городе Бишкек.

Победа Аскара Рысбека на международном конкурсе – это яркий пример того, что талант, упорство и любовь к музыке могут привести к большим успехам.