Гвардеец завоевал серебро на Всемирных играх

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

В смешанном командном зачёте серебряным призером стал военнослужащий воинской части 6655 Еламан Койшыбаев.

Он представлял вторую сборную Азии и Тихого океана.

- В нашей команде вместе с нами были самбисты из Узбекистана, Кыргызстана и Монголии. До финала мы победили 2 сборные. Вчера я встретился с беларуским спортсменом, проигравшим в полуфинале. У меня хватило сил бороться два дня. Теперь, вернувшись в страну - готовимся к предстоящему Чемпионату мира. Там я буду бороться в весовой категории 88 кг, - поделился Еламан Койшыбаев после финала.

Стоит отметить, что лицензию на эти Игры казахстанские спортсмены выиграли в июне этого года на Чемпионате Азиатско-Тихоокеанского региона в Астане. Таким образом, в Эр-Рияде соревновались только элитные самбисты из каждого континента.

К слову, на V Всемирных играх боевых искусств сборная Казахстана была представлена 7 борцами, которые в индивидуальных соревнованиях завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали, а в смешанном командном зачете наша команда была удостоена 2 серебряных медалей - вторую завоевала Асылжан Орынбасарова.