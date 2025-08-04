С 31 июля по 2 августа в городе Караганда состоялись соревнования по спортивному самбо в рамках XII Спартакиады Министерства внутренних дел Республики Казахстан, организованной Центральным спортивным обществом ФСО «Динамо». Участие приняли более 150 сильнейших спортсменов из 25 команд со всей страны, передает корреспондент Kazpravda.kz
Впервые в истории сборная команда Национальной гвардии одержала безоговорочную победу, заняв 1-е место в общекомандном зачёте и оставив позади представителей МВД (2-е место) и ФСО «Динамо» (3-е место).
Личные достижения гвардейцев:
58 кг – 1 место
Рядовой Адилет Елемесов (в/ч 5451);
64 кг – 1 место
Рядовой Нурсултан Нурсейтов (в/ч 6654);
71 кг – 3 место
Рядовой Махамбет Конысбаев (в/ч 3660);
79 кг – 1 место
Рядовой Тілек Токтасынов (в/ч 5573);
88 кг – 2 место
Рядовой Азат Куанов (в/ч 6655);
98 кг – 1 место
Рядовой Еламан Койшыбаев (в/ч 6636);
+98 кг – 1 место
Рядовой Санжар Жабборов (в/ч 5573).