Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо

Спорт
107
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

С 31 июля по 2 августа в городе Караганда состоялись соревнования по спортивному самбо в рамках XII Спартакиады Министерства внутренних дел Республики Казахстан, организованной Центральным спортивным обществом ФСО «Динамо». Участие приняли более 150 сильнейших спортсменов из 25 команд со всей страны, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Впервые в истории сборная команда Национальной гвардии одержала безоговорочную победу, заняв 1-е место в общекомандном зачёте и оставив позади представителей МВД (2-е место) и ФСО «Динамо» (3-е место).

Личные достижения гвардейцев:

58 кг – 1 место

Рядовой Адилет Елемесов (в/ч 5451);

64 кг – 1 место

Рядовой Нурсултан Нурсейтов  (в/ч 6654);

71 кг – 3 место

Рядовой Махамбет Конысбаев (в/ч 3660);

79 кг – 1 место

Рядовой Тілек Токтасынов (в/ч 5573);

88 кг – 2 место

Рядовой Азат Куанов (в/ч 6655);

98 кг – 1 место

Рядовой Еламан Койшыбаев (в/ч 6636);

+98 кг – 1 место

Рядовой Санжар Жабборов (в/ч 5573).

 

#Спорт #Нацгвардия #самбо

Популярное

Все
Скончался космонавт Талгат Мусабаев
КНБ задержан вице-министр транспорта
Дети оказались под градом из-за неисправности катера на Алаколе
Десятки тонн американской гумпомощи простаивают на складах
В Казахстане формируют новое поколение директоров
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
40 спортсменов из Казахстана будут участвовать в военно-спортивных играх СНГ
Рекордный слой снега выпал в Австралии
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
В турецкой провинции Ширнак зафиксирована рекордная жара
Порядка 3 млн специалистов потребуется Казахстану в среднесрочной перспективе
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья
Глава государства прибыл с официальным визитом в Турцию
Более 24 миллионов тенге возвратили жителям области Абай за некачественные товары
Асу Алмабаев выиграл пятый бой в UFC
Мощные лесные пожары охватили турецкую Бурсу
Более 18 млрд тенге алиментов взыскали судебные исполнители за полгода
Айгерим Алтынбек — абсолютная победительница CLIP 2025
Город, где живет история
В полиции прокомментировали ДТП с участием жены Шавката Рахмонова
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
Комитет по охране прав детей обратился к казахстанцам
Все дороги ведут на Алаколь
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело

Читайте также

К настольному теннису растет интерес
Главный тренер
Гвардейцы взяли бронзу на ЧМ по фехтованию
Состоялся Чемпионат Национальной гвардии по самбо

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]