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Хадж с наибольшим числом паломников с начала пандемии начался в Саудовской Аравии

Крупнейший с начала пандемии коронавируса хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине начался в Саудовской Аравии, куда уже прибыли около 1 млн паломников, в том числе по меньшей мере 850 тыс. из-за рубежа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Паломники совершают в среду таваф - семикратный обход Черного камня (Каабы) во внутреннем дворе Большой (Заповедной) мечети в Мекке. На этот раз многие решили совершить обход Каабы до официального начала ритуала во избежание скопления людей. Власти королевства заявили, что ношение масок в Большой мечети обязательно.

Руководство Саудовской Аравии мобилизовали более 10 тыс. человек для обеспечения бесперебойной работы городских служб Мекки и Медины. Кроме того, полиция усилила патрулирование как территории главной мечети, так и улиц города. Внутри мечети дежурят медики и волонтеры.

Основные обряды хаджа в этом году пройдут 7-12 июля. В четверг паломники отправились в долину Мина, расположенную в 5 км от Мекки, для выполнения ключевого обряда - восхождения на священную гору Арафат. В этот раз к паломничеству допускаются лица не старше 65 лет при обязательном условии вакцинации от коронавируса и наличии отрицательного ПЦР-теста. Саудовская Аравия признает вакцинацию российским препаратом "Спутник V".

Хадж - один из пяти столпов ислама, представляющий собой совершение мусульманами паломничества в Мекку и Медину. После его завершения отмечается один из двух главных исламских праздников - Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

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