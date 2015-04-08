Хакеры из России взломали компьютерную систему Белого дома
Хакеры из России проникли в компьютерную систему Белого дома, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал CNN. Достоянием взломщиков стал конфиденциальный график встреч Барака Обамы.
Сообщается, что в сеть Белого дома они проникли через сайт Госдепартамента США.
Представители ФБР и других американских служб, участвующих в расследовании, назвали взлом, осуществленный хакерами, одной из самых изощренных атак, когда-либо совершенных против правительственных систем США.
Зампомощника президента США по национальной безопасности Бен Родс считает, что хакеры все же не получили доступ к секретной компьютерной сети Белого дома. "У нас в Белом доме есть разные компьютерные системы: несекретная, секретная и сверхсекретная. Мы не считаем, что наши секретные системы были взломаны", – сказал он.
По данным спецслужб, вторжение осуществлялось через множество компьютеров по всему миру. Тем не менее специалисты заявляют, что косвенные данные указывают на возможную причастность хакеров к российскому правительству.
В Совете национальной безопасности и Госдепартаменте США отказываются комментировать информацию о взломе. Российская сторона также пока не дает каких-либо комментариев.