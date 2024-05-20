Беспилотные такси без руля и педалей уже в этом году будут ездить в Китае

На улицы города Ухань выедут около 1000 беспилотных такси до конца 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: Baidu

Китайская технологическая компания Baidu собирается запустить в эксплуатацию беспилотные электромобили Baidu Apollo RT6 без руля и педалей.

Как сообщило издание CarNewsChina, для пассажиров в салоне Baidu Apollo RT6 создали самые комфортные условия: четыре отдельных кресла с подогревом, массажем и выдвижными подставками для отдыха ног, а для подачи команд в такси предусмотрено голосовое управление.