Халед Аль-Анани избран Генеральным директором ЮНЕСКО

В мире
25

Он вступит в должность 15 ноября, сменив Одрэ Азуле, занимавшую этот пост с 2017 года

Khaled El-Enany elected Director-General of UNESCO ©UNESCO

Генеральная конференция ЮНЕСКО избрала Халеда Аль-Анани (Египет) Генеральным директором Организации. Он получил 172 голоса из 179, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Unesco.org

Халед Ахмед Аль-Анани Али Эзз (род. 1971) — египтолог и профессор египтологии в Хелуанском университете, где преподаёт уже более тридцати лет. Занимал должности заместителя декана факультета туризма и гостиничного менеджмента, директора Центра открытого обучения и заведующего кафедрой руководства в сфере туризма. Имеет степень доктора философии в области египтологии, присвоенную ему в Университете Поля Валери в Монпелье (Франция), где неоднократно был приглашённым профессором.

В 2014–2016 годах возглавлял Национальный музей египетской цивилизации, а в 2015–2016 годах — Египетский музей в Каире. С 2016 по 2022 год занимал пост министра по делам охраны памятников древности, а затем министра туризма и охраны памятников древности Арабской Республики Египет.

Является членом ряда международных научных обществ. В ноябре 2024 года был назначен специальным послом Всемирной туристской организации по культурному туризму, а позднее стал попечителем Африканского фонда всемирного наследия. Удостоен ряда международных наград. Владеет арабским, французским и английским языками.

Халед Аль-Анани стал двенадцатым Генеральным директором ЮНЕСКО. Он является первым Генеральным директором из арабской страны и вторым представителем Африки, занимающим этот пост, после Амаду-Махтара М'Боу (Сенегал, 1974–1987). Он вступит в должность 15 ноября на четырехлетний срок.

О ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры содействует укреплению мира и безопасности путем расширения международного сотрудничества в области образования, науки, культуры, коммуникации и информации. В ЮНЕСКО входят 194 государства-члена и работает более 2 300 сотрудников, которые координируют работу сети из более чем 2 000 охраняемых объектов всемирного наследия, биосферных заповедников и глобальных геопарков; сети творческих, обучающихся, инклюзивных и устойчивых городов; более 13 000 ассоциированных школ, университетских кафедр, учебных и исследовательских учреждений, а также глобальная сеть из 200 национальных комиссий. Организация имеет представительства в 54 странах, а ее штаб-квартира располагается в Париже. Генеральный директор ЮНЕСКО — Одрэ Азуле.

«Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты мира», — Устав ЮНЕСКО, 1945 год.

#новый #ЮНЕСКО #гендиректор

Популярное

Все
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
В партнерстве государства и общества
Тут рождаются новые имена
Установки на укрепление стабильности
Идеологические столпы Справедливого Казахстана
Ресурсы нужно экономить
В Шымкенте увековечили имя Айши Абдуллиной
Таразские мастера себя показали и других посмотрели
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Расширяя деловое взаимодействие
Магнит для денег
Какой я вижу свою Родину
Интеллектуальную собственность – из тени
В стране восстанавливают популяции редких видов животных
Сформировать культуру диалога
Тенденции и возможности цифровой эпохи
У школы – новоселье!
Лауреаты премии «Дарын» определены
Найти и сохранить
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Итоги открытого Кубка Президента РК
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Стерильно, автономно, бесперебойно
Зоозащитники предлагают
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Заглянуть в древнюю историю тюрков
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Дорожные службы готовы к зиме
В Алматинской области возрождают знаменитый «апорт»
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Хаб больших возможностей
Обновили рекорд юношеских азиад
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Кыргызстан представил первый в мире госстейблкоин
В Англии из тюрьмы по ошибке освободили еще двух заключенн…
На Филиппинах растет число погибших из-за тайфуна «Калмаеги»
Потайной туннель римских императоров под Колизеем откроется…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]