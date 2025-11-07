Он вступит в должность 15 ноября, сменив Одрэ Азуле, занимавшую этот пост с 2017 года

Khaled El-Enany elected Director-General of UNESCO ©UNESCO

Генеральная конференция ЮНЕСКО избрала Халеда Аль-Анани (Египет) Генеральным директором Организации. Он получил 172 голоса из 179, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Unesco.org

Халед Ахмед Аль-Анани Али Эзз (род. 1971) — египтолог и профессор египтологии в Хелуанском университете, где преподаёт уже более тридцати лет. Занимал должности заместителя декана факультета туризма и гостиничного менеджмента, директора Центра открытого обучения и заведующего кафедрой руководства в сфере туризма. Имеет степень доктора философии в области египтологии, присвоенную ему в Университете Поля Валери в Монпелье (Франция), где неоднократно был приглашённым профессором.

В 2014–2016 годах возглавлял Национальный музей египетской цивилизации, а в 2015–2016 годах — Египетский музей в Каире. С 2016 по 2022 год занимал пост министра по делам охраны памятников древности, а затем министра туризма и охраны памятников древности Арабской Республики Египет.

Является членом ряда международных научных обществ. В ноябре 2024 года был назначен специальным послом Всемирной туристской организации по культурному туризму, а позднее стал попечителем Африканского фонда всемирного наследия. Удостоен ряда международных наград. Владеет арабским, французским и английским языками.

Халед Аль-Анани стал двенадцатым Генеральным директором ЮНЕСКО. Он является первым Генеральным директором из арабской страны и вторым представителем Африки, занимающим этот пост, после Амаду-Махтара М'Боу (Сенегал, 1974–1987). Он вступит в должность 15 ноября на четырехлетний срок.

О ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры содействует укреплению мира и безопасности путем расширения международного сотрудничества в области образования, науки, культуры, коммуникации и информации. В ЮНЕСКО входят 194 государства-члена и работает более 2 300 сотрудников, которые координируют работу сети из более чем 2 000 охраняемых объектов всемирного наследия, биосферных заповедников и глобальных геопарков; сети творческих, обучающихся, инклюзивных и устойчивых городов; более 13 000 ассоциированных школ, университетских кафедр, учебных и исследовательских учреждений, а также глобальная сеть из 200 национальных комиссий. Организация имеет представительства в 54 странах, а ее штаб-квартира располагается в Париже. Генеральный директор ЮНЕСКО — Одрэ Азуле.

«Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты мира», — Устав ЮНЕСКО, 1945 год.