Халтура не пройдет

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Алия Садыкова

Государственный центр поддержки национального кино (ГЦПНК) создал прецедент: с этого года он начал взыскивать с кинопроизводителей средства, потраченные на создание нерентабельных фильмов.

– На данный момент в судебном произ­водстве находятся пять дел по искам, поданным Киноцентром в отношении недобросовестных поставщиков, – сообщил председатель правления НАО «ГЦПНК» Есетжан Косубаев.

Напомним: основная задача этой структуры – финансирование отечест­венного кинематографа.

– Для всех участников объявленного в начале марта пятого по счету конкурса на получение бюджетного финансирования это должно стать сигналом о том, что халтура не пройдет, – говорит Есетжан Косубаев. – Президент Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что «Казахстан вышел на передовые позиции в области креативной индустрии. О Казахстане с этой позиции заговорили в положительном плане». Но это магистраль с двусторонним движением, государство проявляет внимание к кинематографу, выделяя ему значительные финансовые средства, а киносообщество со своей стороны должно быть готово к тому, что его спросят, на что расходуются народные деньги. Но, к сожалению, наши кинопроиз­водители не всегда осознают степень ответственности, которую влечет за собой доверие государства. Некоторые компании во время конкурса очень красочно описывают свои будущие проекты, получают на них финансирование, а на выходе создают откровенно слабые фильмы, которые в прокате не зарабатывают и десятой части от потраченных на производство картин денег, а то и вовсе ложатся на полку. Это не что иное, как потребительский подход к государственным деньгам.

По его словам, всего по итогам минувшего года в бюджет было возвращено более 1 млрд тенге. Из них 475 млн – это финансирование пяти проектов, выигравших конкурс, но не выполнивших своих обязательств по договору.

– Да, с организационной точки зрения возвращенные в бюджет средства – это не очень хорошо, но мы принципиально стоим на том, что если в процессе произ­водства картины будут выявлены нарушения, то мы, опираясь на законодательство, примем соответствующие меры, – заявил Есетжан Косубаев. – Что касается конкурса 2022 года, то из 62 проектов до финиша, если можно так выразиться, дошли 49. Разумеется, не у всех закончен производственный процесс, часть полнометражных лент – это переходящие проекты. 146 миллионов тенге возврата относятся к переходящим проектам предыдущих лет.

Председатель правления НАО «ГЦПНК» отметил, что в проблемах отрасли виноваты не только кинопроизводители.

– Есть и проблемы, решение которых от участников конкурса не зависит. Скорее, наоборот – они создают трудности как в процессе производства кинопроектов, так и в работе нашего центра. Большая государственная машина часто бывает неповоротлива. В результате из-за многочисленных согласований и бюрократических проволочек у нас уже не в первый раз конкурс передвигается. А это неизбежно влечет за собой сокращение времени для работы над каждым конкретным проектом. Проб­лема, связанная с проведением конкурсов, касается всей кино­отрасли, – считает Есетжан Косу­баев. – Сегодня любые творческие объединения – будь то Союз кинематографистов или Академия кинематографических искусств – находятся фактически вне поля зрения государства. Они не имеют финансирования, их голоса не слышны. А ведь такие цеховые организации в первую очередь должны быть в объек­тиве внимания. Именно к их мнению надо прислушиваться при создании и изменении нормативно-правовой базы отрасли. И здесь главная роль должна принадлежать Министерству культуры и спорта. Но в его деятельности слишком много направлений, и это значительно усложняет процесс принятия решений.

Выходом из ситуации, по мнению Есетжана Косубаева, может стать соз­дание отдельного комитета по кинематографии – как минимум в рамках министерства. Он считает, что компетенция курирующих служб не только упростит диалог между творческими людьми и государством, но и обеспечит качественный уровень исполнения актуального и современного тематического плана.

Как сообщил Есетжан Косубаев, с 2019 по 2022 год закончено производство 83 фильмов, получивших государственное финансирование. Их общий бюджет составил 17,4 млрд тенге. В 2023 году на производство фильмов из республиканского бюджета предусмотрено 5 млрд тенге, из них 1,7 млрд тенге на продолжающиеся (20 кинопроектов) и 3,3 млрд тенге на новые кинопроекты.

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