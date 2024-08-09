Хамхоев – о Сметове: Это отдельная страница в летописи нашего спорта

Прославленный казахстанский дзюдоист советского периода (победитель Игр Доброй воли-1986, ЗМС СССР) Али Хамхоев на протяжении многих лет активно помогает отечественному дзюдо в ранге вице-президента республиканской федерации и по совместительству президента федерации дзюдо города Алматы. В интервью Али Хамитович подвёл итоги главных стартов четырехлетия для отечественных мастеров татами и рассказал о причастных к историческому достижению личностях

- Али Хамитович, наши дзюдоисты вернулись на родину с золотой и бронзовой наградой Олимпийских игр. Такой результат был ожидаемым?

- Это абсолютно закономерный успех, к которому мы шли долгие годы и о котором мечтали миллионы казахстанцев. Сметов и Кыргызбаев проявили свои лучшие качества и заслуженно отпраздновали успех. Помню этих ребят с юного возраста, уже тогда они отличались своей настырностью и выверенными технико-тактическими действиями. Безусловно, Елдос Сметов - это отдельная страница в летописи нашей страны и нашего спорта. Этот парень совершил настоящий подвиг, добавив в свою богатую коллекцию наград историческое золото Олимпийских игр! Гусман Кыргызбаев также заслуживает признания и самых тёплых слов. Финалист чемпионата мира 2021 года в Париже одолел на пути к полуфиналу сильных противников из Испании, Южной Кореи и Франции. Поединок за выход в финал против бразильца Лимы сложился не в пользу Кыргызбаева, однако в схватке за бронзу Гусман продемонстрировал настоящее мужество и в красивом ключе вышел победителем в противостоянии с сильным дзюдоистом из Сербии. Гусман за счёт морально-волевых качеств и своего высокого мастерства смог преградить путь к медалям сильным противникам. Искренне рад за этого скромного парня. Городская федерация совместно с меценатом и вице-президентом республиканской федерации Ержаном Зайдиновым сделала подарок нашему олимпиймкому призёру - автомобиль джип.

Хотел бы отметить лидера нашей женской команды Абибу Абужакынову (итоговое 5 место). Нашей спортсменке не хватило элементарного олимпийского везения. Надеюсь, этот опыт станет для Абибы полезным на пути к вершинам Олимпиады в Лос-Анджелесе.

- В преддверии Олимпийских игр в стане национальной сборной стоял нешуточный вопрос, кого отправить на Олимпиаду в весе до 60 кг. В итоге все точки над "И" расставили спарринги. Как отнеслись к проведению дополнительных поединков?

- Я думаю, именно эти спарринги сумели замотивировать Елдоса таким образом, что его никто не смог остановить даже в самом Париже. Нурканат Серикбаев и Магжан Шамшадин входят в элиту мирового дзюдо. Согласно мировой табели о рангах они располагались выше Сметова и были в числе потенциальных обладателей олимпийских лицензий. Поскольку на каждую страну регламентировано по одному представителю в весе, то окончательный выбор оставался за национальной федерацией. Считаю, проведение спаррингов между лидерами команды оправдало себя и в итоге Казахстан завоевал историческое золото Олимпийских игр. Всегда важен конечный результат. Казахстанская федерация дзюдо завершила олимпийский цикл на мажорной ноте.

- На ваш взгляд, что принесёт нашему дзюдо парижский успех?

- После хороших выступлений на крупных турнирах всегда идёт большой наплыв детей в секции дзюдо. После Пекина-2008, где серебряным медалистом стал Асхат Житкеев, тогда также был большой бум дзюдо. Достижения Елдоса и Гусмана придаст огромный импульс популяризации и развитию казахстанского дзюдо. Уверен, в секции запишется огромное количество детей и юношей. Благо, сегодня есть соответствующая инфраструктура, имеются специализированные залы единоборств. В каждом районе города есть прекрасные спортивные залы. Благодаря государственной поддержке многие дети занимаются различными видами спорта на бесплатной основе, по программе "Даму бала". Есть ряд частных клубов, которые нацелены на воспитании мастеров татами высокого уровня. Огромную работу проводят различные детско-юношеские спортивные школы. Впрочем, прогресс казахстанского дзюдо отмечается во всем мире. Со своей стороны Федерация дзюдо Казахстана усиленно и упорно работает по многим направлениям. И эта работа заключается не только в плане спортивных результатов, но и в плане укрепления международного авторитета. IJF (Международная федерация дзюдо) видя что в Казахстане со всей серьезностью развивают данный вид единоборства доверяет нашей стране проведение ответственных соревнований.

От лица общественности дзюдо хотел бы выразить слова благодарности президенту нашей федерации Куанышбеку Есекееву. Таких высоких показателей мы добились под его руководством. Несомненно, значительное улучшение материальных возможностей национальных сборных, а также улучшение микроклимата стало возможным благодаря Бекету Махмутову, своей деятельностью способствовавшему улучшению показателей наших борцов на международной арене. Бекет Сапабекович оставил яркий след в летописи нашего вида спорта. Именно он придал новую жизнь в деятельность республиканской федерации. После Бекета Махмутова федерацию возглавил Кенес Ракишев, также очень многое сделавший для нашего вида спорта. Например, открытие в Алматы Академии дзюдо предоставило возможность юношеской, молодежной и национальным сборным Казахстана заниматься в прекрасных условиях. В 2015 году столица нашей родины провела запоминающийся чемпионат мира. Тогда работу нашей национальной федерации как главного организатора мирового первенства отметили представители более 150 стран! Именно в Астане впервые в истории состоялся казахский финал, где Сметов взял верх над Ибраевым. Чемпионат мира оставил большое наследие. В Астане и во многих других городах сейчас имеются великолепные условия.

В нашей республике дзюдо официально развивается с 1973 года. В советские годы наши успехи были связаны со знаменитыми дзюдоистами Кайратом Мысыкбаевым, Сергеем Ашировым, Бостаном Жамбырбаевым, Ибрагимом Вешагуровым и другими. В период независимости первыми ласточками добившиеся успеха на мировом уровне стали Асхат Житкеев и Асхат Шахаров, завоевавшие в 2001 году бронзовые медали чемпионата мира.

Сегодня финалист пекинской Олимпиады трудится в качестве рефери-директора Азиатского союза дзюдо и является единственным в Казахстане рефери IJF International. В рамках прошедшего в июле в Алматы Кубка Азии памяти Бекета Махмутова состоялся судейский семинар и экзамены. Сразу двое казахстанцев повысили статус, получив международное признание - арбитров интерконтинентального уровня. Ежегодно в нашу страну съезжаются лучшие дзюдоисты планеты, чтобы выявить сильнейших в рамках Qazaqstan Barysy Grand Slam. Золотыми буквами вписан в летопись дзюдо Максим Раков - первый чемпион мира из нашей страны.

На сегодняшний день мы видим, как растет популярность дзюдо. Чемпионаты республики среди взрослых, юношей и молодежи, в которых принимают участие тысячи спортсменов со всего Казахстана, ярко демонстрируют подъем дзюдо. Спасибо всем наставникам, решившим посвятить свою жизнь тренерской деятельности. Большой фанат и профессионал личный тренер Гусмана и Гумара Кыргызбаевых Ермек Насиев. Огромный вклад вносит наш уважаемый аксакал Сидельда Калиев. Большая заслуга в успехах принадлежит наставникам сборной города Алматы Марату Данабаеву и Елдосу Жумаканову. Валентина Камсулева имеет много хороших воспитанников. Есть ряд других специалистов, верой и правдой служащих дзюдо. Со своей стороны мы намерены продолжать поддерживать и стимулировать спортсменов, чтобы они с честью высоко поднимали флаг нашей страны на важных и ответственных соревнованиях.