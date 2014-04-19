Характер, закаленный в боях

«Этот день мы приближали как могли»

Золотыми буквами вписаны в летопись Великой Отечественной героические подвиги семиреченцев. Добровольцами на фронт из Алматинской области ушли 120 тыс. воинов, почти половина из них не вернулась домой. Почетное звание Героя Советского Союза было присвоено 52 солдатам и офицерам, но сегодня здравствует только Иван Васильевич Косенков, который по сей день живет в городе Уштобе – райцентре Каратальского района.

Несмотря на преклонный возраст, ветеран бодр духом, подтянут и энергичен. Сказываются фронтовая закалка и мужество солдата, прошедшего через горнило битвы за Москву, сражения на Курской дуге, других масштабных оборонительных и наступательных операций. Человек нелегкой судьбы, Иван Васильевич рос в простой крестьянской семье, рано потерял отца. Окончив семь классов сельской школы, пошел работать мотористом в колхоз. Когда грянула война, Ване Косенкову не было еще и 18 лет. В райвоенкомате бойкого парнишку сразу приметили, поняли, что из него выйдет толк, и направили в Семипалатинскую артиллерийскую школу младших командиров, где он прошел укороченную программу обучения.

Первое боевое крещение безусый юнец получил под Москвой в декабре 1941 года. Затем воевал в составе различных фронтов, прошел с боями от Москвы до Болгарии. Из 1 418 дней и ночей войны 1 300 выпали на долю нашего героя.

Иван Васильевич – интересный собеседник, он помнит многое из той войны. Как отражал танковые атаки фашистов и шел в контрнас­тупление, как в бою прямо у него на глазах погибали фронтовые товарищи. Был трижды ранен, и каждый раз после выписки из госпиталя спешил в родную часть – защищать Родину, бить оккупантов. Осколки немецких снарядов до сих пор напоминают о себе ноющей болью.

Судьба каким-то невероятным образом хранила Ивана Косенкова. Израненный боец, видевший смерть и мучения павших рядом друзей, пройдя с боями тысячи верст, отличился в битве за Днепр в сентябре 1943 года. Тогда он в звании сержанта был наводчиком орудия 1118-го полка краснознаменной Синельниковской стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. События того судьбоносного для себя дня фронтовик помнит в мельчайших деталях. Ведь он был на волосок от гибели в жестоком бою.

…Комдив генерал-майор Голос­ко вечером построил штурмовую группу и медленно прошел вдоль строя. Вглядываясь в суровые лица солдат, спросил: «Все добровольцы?» «Так точно», – ответил командир группы. Генерал поставил задачу: переправиться через Днепр, захватить плацдарм и дать возможность форсировать реку стрелковым подразделениям полка.

Переправа началась глубокой ночью. Сержант Косенков с бое­выми товарищами спарили две лодки, погрузили на них пушку со снарядами и под сильным артиллерийско-минометным и пулеметным огнем противника переплыли на правый берег. Выкатив орудие, установили его и прямой наводкой открыли ураганный огонь по вражеским позициям. Плацдарм в районе села Войскового Днепропетровской области был успешно захвачен и удержан до подхода основных сил полка.

– Как только переправа завершилась, командиры приказали расширить плацдарм, но внезапно фашисты оказали нам ожесточенное сопротивление, – вспоминает боец. – Эта смертельная схватка длилась шесть дней и ночей. Мы отразили несколько контратак противника: подбили три вражеских танка, машину со снарядами, бронетранспортер, «положили» много пехоты. Немало и наших однополчан там полегло. Из орудийного расчета в живых остались только двое: я и волжанин Миша Голяков.

Вскоре Синельниковская дивизия передислоцировалась в район Запорожья, где также было «жарко»: бои шли каждый день с переменным успехом. Советские войска наступали, однако немцы яростно сражались за каждый населенный пункт. 13 октября 1943 года разведывательная рота и приданный ей артиллерийский расчет первыми ворвались в 9-й пригородный поселок города Запорожья. И вновь отличился дуэт отважных и бесстрашных бойцов – Иван и Михаил круглые сутки без передышки обстреливали из 76-миллиметровой пушки огневые точки противника.

На следующее утро Запорожье было освобождено от захватчиков. За проявленное бесстрашие и отвагу в боях Ивана Косенкова наградили орденом Отечественной войны II степени, Михаила Голякова – орденом Красной Звез­ды. А спустя несколько месяцев, в марте 1944-го, друзей вызвали в штаб армии, где в торжественной обстановке зачитали выписки из Указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении им званий Героев Советского Союза. Генерал-майор Голоско вручил артиллеристам ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» в период краткого затишья перед наступлением...

– Несмотря на тяготы и лишения войны, победный день 9 Мая мы приближали как могли! – сквозь слезы восклицает ветеран, взволнованный своими воспоминаниями. – Вклад казахстанцев в победу над фашизмом огромен. Не всем посчастливилось, как мне, вернуться домой. Победу ковали и наши матери, жены и дети в тылу, солдатские вдовы. Хвала и слава им и низкий поклон!

Пример мужества и героизма

Демобилизовавшись летом 1945 года, Иван Васильевич переехал из родного села в Уштобе. Сначала работал трактористом, а затем занялся самой мирной и благородной профессией – высаживал лесонасаждения вдоль железных дорог. Их и сейчас можно видеть, путешествуя на поезде. За трудовые заслуги мастеру лесокультур было присвоено звание «Почетный железнодорожник».

Много лет фронтовик вместе с женой и детьми жил в частном доме с печным отоплением. А когда местные власти предложили благоустроенную квартиру, Иван Васильевич отказался от нее в пользу многодетной матери. В то время, считает он, его семья не нуждалась в улучшении жилищных условий. Но потом И. Косенков похоронил супругу Антонину Васильевну, потерял сына, и районный совет ветеранов войны и труда настоял на переезде Героя в благоустроенные апартаменты.

В трехкомнатной квартире в центре Уштобе вместе с ним сейчас живет дочь Ольга. Поздравить с новосельем приезжал тогдашний аким области Серик Умбетов. Да и сегодня участник войны не обделен вниманием чиновников. Решением акимата именем Героя Советского Союза Ивана Косенкова названа одна из улиц города. Недавно он был удостоен одной из высших наград России – ордена маршала Жукова.

Особенно рад Иван Васильевич всесторонней поддержке, которую оказывает ветеранам Великой Отечественной войны Президент Нурсултан Назарбаев. Ежегодно они, а также труженики тыла и родственники погибших солдат, получают материальную помощь. За счет государства им погашают коммунальные услуги, предоставляют уголь, дрова, направляют отдыхать и лечиться в санатории и профилактории.

К сожалению, ряды фронтовиков редеют, все чаще уходят они от нас. К примеру, в Алматинской области сегодня их осталось менее 600. Но именно они, солдаты войны, благодаря фронтовой закалке и силе духа, остаются, как и прежде, в строю. Каждому из них пришлось пережить тяжелейшие испытания, все они служат примером для подражания подрастающему поколению казахстанцев. Благодаря таким людям, как Иван Косенков, Советская армия освободила мир от фашистской чумы. И очень важно уделять им больше тепла и заботы, чтить память погибших, склонять головы перед теми, кто вернулся с войны живым, подарив всему человечеству мирное будущее.

В канун 2014 года Иван Васильевич справил 90-летний юбилей. Всей своей жизнью этот человек подтверждает высокое звание Героя, занимая активную гражданскую позицию, участвуя в общественных мероприятиях. Встречаясь со школьниками и студентами, член областного совета ветеранов передает им свой бесценный жизненный опыт, продвигает непреходящие ценности, воспитывает чувство патриотизма.

Пройдя через горнило военного лихолетья и при этом сохранив веру в добро и безграничную любовь к людям, Иван Косенков остается большим оптимистом. Искренне радуется он за нынешнее поколение казахстанцев, живущих в мирное время в процветающей стране.

Наша газета поздравляет Ивана Васильевича с наступающим праздником – Днем Победы и желает крепкого здоровья и долгих лет жизни! Оставайтесь всегда ярким примером мужества и отваги, чести и героизма!

Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область, [email protected]