Характерные черты казахстанцев назвал Токаев

По словам Касым-Жомарта Токаева, характерные черты граждан Казахстана – это национальная толерантность, почтение к традициям прошлого и разным культурам, владение государственным и другими языками, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По словам президента, единство является стрежнем госполитики и мощным фактором укрепления общенациональной идентичности.

«Основой нашего общегражданского сознания есть и будет принадлежность к общей Родине. Характерные черты граждан Казахстана – это национальная толерантность, почтение к традициям прошлого и разным культурам, владение государственным и другими языками», – отметил Токаев на заседании АНК.

Он отметил, что бирюзовый паспорт РК – простой и понятный «маркер» нашей общенациональной идентичности, поскольку каждый его обладатель пользуется всеми привилегиями гражданина Казахстана независимо от этнической принадлежности, взглядов и убеждений.

«Любой гражданин Казахстана в любой точке планеты находится под защитой нашего государства. Мы никогда не бросаем своих граждан в беде. Когда мир охватила пандемия коронавируса и во многих странах были введены локдауны, Казахстан эфакуировал своих граждан с разных уголков земного шара. Мы также оперативно вывезли наших граждан в период эскалации напряженности в Афганистане в 2021 году и обострения ситуации в Секторе Газа в 2023 году. Всякий раз, когда где-либо за рубежом для наших граждан возникает угроза безопасности, мы принимаем решительные меры, чтобы как можно скорее вернуть их на Родину», – напомнил Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, паспорт Казахстана символизирует высокие ценности, на которых зиждется страна. И признается по всему миру как документ прогрессивного современного государства. Граждане Казахстана могут без визы посещать десятки стран, и данный список постоянно растет благодаря нашей целенаправленной работе. Сейчас Казахстан располагается на 66-й позиции в Индексе паспортов мира, что глава государства оценивает как неплохой показатель.



Глава государства также отметил, что сокращение количества желающих выйти из гражданства Казахстана свидетельствует об устойчивом развитии и привлекательности нашей страны, ее высокого авторитета на международной арене.

Сегодня Токаев обратился к казахстанцам, пострадавшим во время паводков.