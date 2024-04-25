Токаев - пострадавшим: Весь народ поддерживает вас

Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам, пострадавшим во время паводков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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«Понимаю, что лишиться в одночасье всего нажитого упорным трудом – нелегко. Хочу еще раз обратиться к пострадавшим согражданам: весь наш народ поддерживает вас. Государство сделает все, чтобы вы как можно скорее могли вернуться к нормальной жизни», - сказал президент на заседании АНК.

Государственные органы в центре и на местах сейчас полностью сосредоточены на ликвидации последствий паводков и недопущении усугубления обстановки. Аварийные и спасательные службы работают в круглосуточном режиме. Задействован личный состав Национальной гвардии, Министерства внутренних дел, Вооруженных сил, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны.



Разбронирован государственный материальный резерв. Функционируют республиканский и областные оперативные штабы. Общественные активисты, волонтеры организовывают сбор гуманитарной помощи.

По словам президента, в это сложное время ярко проявилась солидарность и высокая гражданская ответственность наших соотечественников. В ряде регионов уже начался процесс восстановления инфраструктуры и жилых домов. К этой работе подключились крупные предприниматели, огромный вклад вносят общественники. От отечественных компаний и предпринимателей в различные фонды помощи поступили и продолжают ежедневно поступать значительные финансовые средства.

«Думаю, что их общая сумма еще увеличится. Выражаю благодарность предпринимателям, уверен в нашем дальнейшем успешном сотрудничестве на благо народа. Все эти средства будут направлены на помощь пострадавшим от паводков и восстановление населенных пунктов. Государство возместит ущерб всем пострадавшим, никто не останется без поддержки», - сказал глава государства.

Он отметил, что Казахстан сократит бюджетные расходы в пользу неотложных задач ликвидации последствий паводков. В стране будет введен режим жесткой экономии госсредств.